Mcgregor vs Cerrone, UFC 246: come vederlo in streaming questo weekend

Per i grandi appassionati delle arti marziali miste l’UFC 246 sarà un evento da non perdere - segna infatti il ritorno del famoso (qualcuno potrebbe anche dire famigerato) Conor McGregor. Dopo un periodo in cui ha dimostrato di essere inarrestabile, McGregor è andato incontro a una molteplice serie di sconfitte arrivando a un passo da un disastroso ritiro dall'UFC. Ma adesso è tornato, a poco più di un anno dalla sua ultima apparizione nell'Ottagono.

UFC 246 - dove e quando vederlo L'UFC 246 prenderà il via nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio alla T-Mobile Arena di Las Vegas. La trasmissione degli incontri preliminari inizierà domenica 19 gennaio intorno alle 2:00 ora italiana. Il main card, l’evento principale, inizierà intorno alle 4:00. Il match potrà essere seguito in diretta esclusiva italiana su DAZN.

Quando hai un curriculum come quello di McGregor - il più veloce knockout della UFC, primo pugile a detenere contemporaneamente due titoli e un record di 21-4 - hai bisogno di un antagonista di tutto rispetto se vuoi segnare un ritorno trionfale. Chi meglio di Donald Cerrone?

Donald 'Cowboy' Cerrone è un combattente che, con 36 vittorie e 13 sconfitte, detiene il record sia per il maggior numero di vittorie in senso assoluto in UFC che per il maggior numero di vittorie per sottomissione (16). In altre parole, l’UFC 246 sarà un evento che vedrà impegnati due lottatori, entrambi detentori di record, scontrarsi in un avvincente testa a testa.

Ma non è finita qui. Holly Holm affronterà Raquel Pennington. Dopo aver sconfitto Ronda Rousey per conquistare il titolo dei pesi gallo femminili, Holm sembrava essere imbattibile. Ora si sta riprendendo dopo una clamorosa serie di insuccessi. Riuscirà a sconfiggere Pennington e a riconquistare la sua temibile reputazione?

Qualunque sia l'incontro che vi interessa seguire, noi siamo qui, pronti ad aiutarvi, con una lista dei migliori canali che trasmetteranno l’atteso evento UFC 246 in streaming. Scorrete in basso per scoprire i dettagli per guardarlo in diretta dall’Italia, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Canada e praticamente da qualsiasi altra parte del mondo.

UFC 246 in Italia

In Italia l’atteso evento di arti marziali miste sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN , per poi essere trasmesso, sempre sulla stessa piattaforma, più volte in differita durante l’arco della settimana seguente.

Per seguire il match servirà un abbonamento: la piattaforma offre un servizio di streaming di eventi sportivi in pay per view, al momento disponibile al costo di 9,99€ al mese.

La trasmissione dei combattimenti preliminari inizierà verso le 2:00 ora italiana nella notte tra sabato e domenica 19 gennaio. Il match principale, che vedrà protagonisti l’irlandese McGregor e lo statunitense Cerrone contendersi il titolo, inizierà circa due ore dopo, intorno alle 4:00 del mattino.

UFC 246 come vederlo se vi trovate all’estero

Non preoccupatevi, se siete grandi fan dell’UFC ma vi trovate all’estero, in un Paese dove la trasmissione dell’evento è geo-bloccata, potete provare ad usare una VPN per cambiare il vostro indirizzo IP verso un Paese (ad esempio l’Italia) dove i combattimenti vengono trasmessi e guardare questo grande match proprio come se foste tornati a casa.

Una VPN può rivelarsi utile anche per guardare l'UFC 246 su una piattaforma diversa da DAZN. Potrete infatti restare in Italia e cambiare il vostro IP, per godervi l'evento su una delle piattaforme elencate di seguito.

Le VPN sono anche utili se vi interessa una navigazione sicura e protetta quando guardate i vostri programmi preferiti in streaming sul web, grazie alla crittografia che permette di nascondere i vostri dati sensibili. I migliori servizi non registrano nemmeno i vostri dati personali. Abbiamo testato centinaia di VPN e possiamo consigliare ExpressVPN come la migliore VPN al mondo. Questo perché ExpressVPN ( che prevede anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni ) ha dimostrato di offrire connessioni super veloci, di essere estremamente sicura ed è davvero ma davvero facile da scaricare e utilizzare. È possibile utilizzarla su diversi dispositivi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad, tablet, ecc. Inoltre, se vi iscrivete a un anno di ExpressVPN , avrete 3 mesi in più GRATIS e un vantaggioso sconto del 49% sulla tariffa mensile.

UFC 246 negli Stati Uniti? Solo su ESPN

Vi trovate negli States e non sapete dove verrà trasmesso l’Ultimate Fighting Championship 246? ESPN+ ha avuto l'esclusiva per l'anno scorso, il che significa che è l'unico posto dove potrete guardarlo. Quanto costa dipende dal fatto di essere già abbonati o meno al servizio. Se non lo siete, la soluzione migliore è acquistare un pacchetto UFC, al costo di 84,98 dollari. Oltre che acquistare l’evento UFC 246 riceverete un abbonamento di un anno a ESPN+ (che normalmente costerebbe da solo 50 dollari). Per coloro che hanno già un abbonamento a ESPN+, è comunque possibile acquistare l'accesso a UFC 246 per 64,99 dollari . Un prezzo che recentemente è aumentato, dovuto forse al il ritorno del più grande ed eccentrico combattente in PPV? È possibile sintonizzarsi per guardare l’intero evento, compresi i combattimenti preliminari, sabato 18 gennaio alle 20.00 ET / 17.00 PT. E non preoccupatevi, se vi troverete lontano dagli Stati Uniti quando l’evento andrà in onda ma non volete rinunciare alla pay-per-view, basterà scorrere un po' la pagina per scoprire come usare una VPN per guardare l’UFC 246 in diretta dall'estero .

UFC 246 nel Regno Unito

Per chi vive nel Regno Unito e non vede l’ora di ammirare McGregor in azione, niente di più semplice, basta andare su BT Sport per non perdersi neanche un incontro dell' UFC 246 La cattiva notizia è che questo è un evento solo in pay-per-view, il che significa che bisognerà pagare 19,95 sterline per la diretta UFC 246. Sarà possibile dunque accedere alla copertura completa di tutti gli incontri preliminari a partire dall'1:00 del mattino di domenica 19 gennaio su BT Sport. Non avete voglia di stare alzati fino a tardi? BT mostra anche le repliche senza spoiler dei combattimenti in modo da poter catturare tutta la vostra attenzione il giorno successivo. Dovrete andare al BT Sport Box Office per acquistare la pay-per-view. La copertura è disponibile su servizi e dispositivi come Sky, Virgin TV, Google Chromecast e Apple Airplay. Se siete abbonati a BT Sport ma vi trovate fuori dal Regno Unito e volete sintonizzarvi, vi basta un semplice strumento- utilizzare una VPN e seguire le nostre istruzioni (guardate un pò più sopra) per vivere l'azione in live stream.

UFC 246 in Australia

Chiunque si trovi in Australia potrà vedere l’UFC 246 su Main Event . Essendo un servizio pay per view, seguire l’evento in Australia vi costerà 54,95 dollari australiani. L'evento andrà in onda domenica 19 gennaio alle 14.00 ore australiane e poi sarà riproposto alle 20.00 e poi ogni 6 ore a partire dalle 6.00 del mattino seguente.

UFC 246 tutta la programmazione

Main Card ( evento principale)

Conor McGregor vs Donald Cerrone (pesi welter)

Holly Holm vs Raquel Pennington (peso gallo donne)

Aleksei Oleinik vs Maurice Greene (pesi massimi)

Claudia Gadelha vs Alexa Grasso (pesi paglia donne)

Anthony Pettis vs Diego Ferreira (pesi leggeri)

Preliminari

Roxanne Modafferi vs Maycee Barber (Women's Flyweight)

Andre Fili vs Sodiq Yusuff (peso piuma)

Drew Dober vs Nasrat Haqparast (pesi leggeri)

Chas Skelly vs Grant Dawson (peso piuma)

Preliminari fase iniziale

Aleksa Camur vs Justin Ledet (pesi leggeri)

Tim Elliott vs Askar Askarov (peso mosca)

Brian Kelleher vs Ode Osbourne (peso gallo)

Sabina Mazo vs JJ Aldrich (peso mosca donne)