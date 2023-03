Quale VPN scegliere tra le tante disponibili? Molte dei servizi più famosi sono tra le migliori VPN a disposizione e le offerte sono simili tra di loro. La scelta della VPN dipende quindi dell’uso che se ne vuole fare, che potrebbe differire dallo streaming alla maggiore sicurezza, passando per i torrent e la ricerca di viaggi low cost.



Chi è interessato alla prima dovrebbe cercare una VPN che abbia alle spalle un team di sviluppo in grado di superare i blocchi, mentre chi vuole un prodotto adatto al gaming o ai torrent dovrebbe guardare maggiormente la velocità di download.



In questo confronto tra NordVPN e Surfshark, scopriremo quale delle due è più adatta alle diverse esigenze e quanto costa il servizio, sia su base mensile che annuale. Prima di procedere, occorre avere un'idea precisa di cosa fa un Virtual Private Network e di quali siano i miti da sfatare sulle VPN.

NordVPN vs Surfshark: specifiche del servizio

Dal momento che le VPN vengono spesso utilizzate per guardare contenuti sulle piattaforme streaming non disponibili nel proprio Paese, la prima cosa da valutare è il numero di server che il servizio mette a disposizione.

NordVPN ha circa 5500 server all’attivo. D’altra parte, anche Surfshark, avendone circa 3200, mette in campo una buona disponibilità e non sarà difficile stabilire una connessione ottimale.



La situazione cambia quando entra in gioco la connettività, dove Surfshark ha la meglio grazie alla possibilità di collegare fino a 10 dispositivi, mentre NordVPN può supportare solo 6 connessioni simultanee, che resta comunque un buon numero, ma forse meno adatto alle esigenze di un team.



Sul fronte della sicurezza ambedue i servizi si equivalgono: sia NordVPN che Surfshark offrono assistenza 24/7 e la funzionalità Kill Switch che farà in modo di bloccare l’accesso a internet del vostro dispositivo in caso il collegamento al server remoto della VPN (quindi più sicuro) si interrompesse lasciandovi scoperti.

NordVPN vs Surfshark: prestazioni

Le prestazioni di una VPN non riguardano solo la velocità di connessione e la stabilità del servizio, ma anche la prontezza degli aggiornamenti. In particolare, potrebbe risultare comodo avere un servizio in grado di superare i nuovi blocchi che vengono imposti all’uso delle VPN. In questo caso, NordVPN ha più volte dimostrato di riuscire a superare le diverse limitazioni delle varie piatteforme, per esempio Netflix, a solo un mese di distanza dalla loro implementazione.



La velocità di connessione e la stabilità vedono invece un testa a testa tra i due prodotti, con un leggero ma poco significativo vantaggio di NordVPN che riesce a caricare le pagine con qualche secondo di anticipo rispetto alla rivale.

Sul fronte della quantità di piattaforme Surfshark perde qualche punto e NordVPN supera più agevolmente i blocchi delle emittenti televisive. Nessuna differenza invece per quanto riguarda lo streaming sulla già citata Netflix, ma anche su Amazon Prime Video e Disney Plus.

Infine, guardando alle VPN per torrent, Surfshark tra le due è quella con le migliori prestazioni con una velocità più elevata in download di circa 1 minuto. Situazione invariata anche del campo gaming, dove Surfshark ha la meglio.





NordVPN vs Surfshark: offerte

Veniamo ora alle offerte e il prezzo, il terreno di gioco più importante per due VPN che, quasi sotto ogni aspetto, si equivalgono. NordVPN (Si apre in una nuova scheda) si presenta con uno sconto del 63% su un periodo di due anni che abbassa il costo dei tre piani (completo, plus e standard) rispettivamente a 143,76€, 107,76€ e 83,76€. Come detto in precedenza, queste tariffe riguarda l’abbonamento per 24 mesi, mentre un singolo mese costa rispettivamente 5,99€, 4,49€ e 3,49€.

Surfshark (Si apre in una nuova scheda) parte offrendo una prova gratuita del servizio di 30 giorni che ha dalla sua la possibilità di testare tutte le funzioni della VPN e il rimborso completo in caso non si scegliesse di proseguire. Dal punto di vista dei prezzi, la proposta di Surfshark è molto diversa ed è divisa per mesi, non per funzionalità: se si vuole Surfshark per due anni si pagano 71,76€, che poi diventeranno 67,41 ogni 12 mesi; successivamente, c’è l’abbonamento annuale a 57,48€ per i primi 12 mesi che poi diventeranno 67,41 come il precedente. Per quanto riguarda un singolo abbonamento mensile, Surfshark non sembra puntare molto a questo tipo di utenza e chiede 15,95€.

NordVPN vs Surfshark: conclusioni

Ora che abbiamo un'idea più chiara per scegliere, possiamo stabilire quale sia la migliore VPN. Il nostro consiglio è quello di optare per NordVPN se si vuole avere un maggiore accesso ai contenuti streaming e avere un servizio che superi velocemente le prossime limitazioni. Surfshark invece offra una maggiore velocità di download per torrent e giochi e ha comunque una buon numero di server.



Infine, ambedue sanno garantire uno standard elevato in termini di stabilità della connessione e supporto.