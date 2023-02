I migliori gadget a energia solare

Oggigiorno si fa un gran parlare di energia solare, e le ragioni sono tante e tutte importantissime. Prima di tutto, stiamo affrontando una crisi climatica i cui effetti sono già disastrosi, ed è quindi più che necessario trovare fonti di energia alternative. E poi ci sono i costi energetici sempre più alti: scaldare le abitazioni o usare dispositivi elettrici ed elettronici costa tanto, e comprensibilmente tutti noi siamo cercando soluzioni grandi e piccole per risparmiare sui costi energetici.

E infatti sempre più persone si stanno informando sulla possibilità di installare pannelli solari, magari anche una cosa semplice che sfrutti gli economici pannelli solari plyg&play. Con i pannelli solari infatti ci si può produrre energia in proprio, senza bollette da pagare.

Ma mettersi in pannelli solari in casa non è sempre facilissimo: i costi possono ammontare a migliaia, se non decine di migliaia di euro - soprattutto se volete mettere dei pannelli solari con accumulo. E se pensate di “vendere” la vostra elettricità a uno degli operatori nazionali … beh, tanti auguri con la complessità burocratica che ciò implica.

Il caos è tale e le difficoltà così frustranti ce farebbero passare la voglia a chiunque, e infatti una buona idea potrebbe essere quella di farsi i pannelli solari off-grid, limitandosi ad alimentare casa propria e risparmiare, ma senza pretendere di “rimettere in circolo” l’energia prodotta. Suona come uno spreco (perché lo è) ma se non altro è semplice.

Cos’altro si può fare per risparmiare sui costi energetici? Beh, ci sono una serie di gadget che possono effettivamente aiutarci. E si tratta di gadget relativamente poco costosi, come il power bank a ricarica solare, la lampada solare da esterno, lo zaino con pannelli solari, la torcia a ricarica solare o persino la stufa a pannelli solari.

Ecco le migliori scelte per risparmiare e sfruttare l’energia solare.

(Image credit: A ADDTOP)

Power bank con ricarica solare

Un Power Bank serve sempre, di questo ormai siamo praticamente sicuri. Così come siamo sicuri che trovarsi con un Power Bank scarico è una cosa parecchio frustrante. E se ci si trova senza una presa di corrente, tipo in campeggio o in spiaggia, è un dramma. Nessun problema, con questo Power Bank con ricarica solare il problema si risolve da solo. I pannelli inclusi nella confezione possono ricaricarlo in una manciata di ore, ma se serve potete anche collegarli direttamente al vostro smartphone. Avrete così uno smartphone a ricarica solare … più o meno.

Zaino con pannelli solari

Gli zaini per la moderna “vita urbana” spesso e volentieri hanno una batteria integrata, e i fori necessari per far passare i cavi e tenere sempre in carica i nostri gadget preferiti, anche in mobilità. Tutto molto comodo, ma quella batteria interna andrà a sua volta caricata; ti devi ricordare, altrimenti la volta che vuoi caricarti le cuffie mentre cammini in città, niente da fare. Oppure prendi uno zaino con pannelli solari integrati, così il power bank integrato sarà sempre pronto all’uso, che è effettivamente uno scenario da sogno, no?

Candele da esterno

Una seratina in giardino, o magari su uno splendido terrazzo con vista, sono quelle attività che ti fanno godere l’estate, anche e soprattutto se devi restare in città. Una bella serata non può essere tale se non c’è l’illuminazione giusta, e molti apprezzano le tradizionali candele. Però si può fare meglio: ci sono candele elettroniche che fanno una bella luce, non sporcano e non rischiano di dar fuoco alla tovaglia; e non rischi di far cadere cera bollente sul tuo guacamole, giusto? Inoltre queste candele LED si ricaricano con la luce solare: basta lasciarle fuori sul terrazzo di giorno, e la sera le potrai accendere. Niente cavi da collegare né pile da cambiare. Fantastico!

Cuffie

(Image credit: Urbanista)

Gli audiofili più esigenti potrebbero avere da ridire, ma per noi le migliori cuffie (Si apre in una nuova scheda) che si possano comprare significa necessariamente le migliori cuffie Bluetooth (Si apre in una nuova scheda). Sì perché è davvero fantastico poter ascoltare musica senza avere cavi di mezzo, che danno fastidio. E pazienza se si perde qualcosa - ma pochissimo - come qualità sonora. Le cuffie wireless però vanno caricate ogni tanto, e in genere si scaricano ne momento meno opportuno. Oppure ti prendi le Urbanista Los Angeles, che si ricaricano con la luce e non saranno mai scariche.

Torcia a ricarica solare

Tanti tengono una torcia in auto, e tante auto ne hanno una integrata nel portabagagli. In entrambi i casi, capita spesso che la torcia non funzioni, quando ce n’è bisogno. Ce ne sono di tante forme diverse, e di solito sono anche dei Power Bank. A differenza di questi ultimi, tuttavia, queste torce hanno un elemento illuminante molto potente e regolabile, che può effettivamente levarti d’impiccio nel momento del bisogno. Basterà tenerla in auto in un punto dove arriva la luce, magari sulla cappelliera o in un portaoggetti vicino al finestrino. La torcia a ricarica solare sarà sempre pronta a illuminarci il cammino.

Lampada da esterno a energia solare

Ci sono tante ragioni per installare delle lampade da esterno, e ancora di più per mettere delle lampade da esterno a energia solare. Sono esteticamente molto belle da vedere, rendono l’ambiente più sicuro e più piacevole, ci permettono di fare attività anche di notte.

Le migliori lampade da esterno a energia solare sono dotate di un sensore di movimento, così si accendono solo se e quando c’è del movimento in zona - che sia una persona che porta fuori i rifiuti o un gatto di passaggio.

Ma la cosa migliore è che una lampada da esterno a energia solare non ha bisogno di cavi, perché si alimenta da sola. Si fissa con qualche tassello (o magari persino della colla), e non serve fare nient’altro!

Videocamere di sorveglianza a energia solare

Quando si pensa alle migliori videocamere di sorveglianza, di solito non si parla di alimentazione. Perché, si pensa, basterà tirare un cavo di alimentazione in qualche modo, oppure affidarsi alla batteria interna. Sì ma tante volte né l’una né l’altra cosa vanno bene; e per fortuna c’è una vasta scelta di videocamere di sorveglianza a energia solare. Si installano in modo simile, e altrettanto semplice, delle lampade da esterno a energia solare. Vale a dire che c’è un piccolo pannello solare, e un cavo che porta l’elettricità alla videocamera vera e propria, che ha una sua batteria interna. Le prestazioni e le funzioni sono ridotte rispetto ai prodotti tradizionali, ma avrete comunque una videocamera di sorveglianza, con connessione Wi-Fi e possibilità di controllo remoto tramite smartphone (a volte anche Alexa). Il tutto senza cavi da tirare o batteria di cui preoccuparsi.

(Image credit: Sunrise)

