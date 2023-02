I migliori pannelli fotovoltaici plug and play - febbraio 2023

L'aumento dei costi di gas ed energia ha fatto crescere rapidamente l'interesse per le fonti di energia rinnovabile come gli impianti fotovoltaici, con i consumatori che sono sempre più sensibili riguardo le soluzioni offerte sul mercato. La normativa sull'installazione dei pannelli solari può essere complessa, e i costi possono arrivare facilmente a diverse migliaia di euro.

Però esistono anche i pannelli fotovoltaici Plug and Play, detti anche pannelli da balcone. Sono una soluzione semplicissima, che non richiede alcun passaggio burocratico, e costano poco.

I pannelli fotovoltaici Plug and Play sono una soluzione più economica, pratica e accessibile, anche dal lato burocratico. Fondamentalmente, i pannelli fotovoltaici Plug and Play sono dei piccoli impianti solari che si possono collegare direttamente alla presa della corrente, senza autorizzazioni specifiche.

Se volete acquistare un kit di pannelli plug-and-play da installare sul balcone di casa o dell'ufficio, questa guida all'acquisto dei migliori pannelli fotovoltaici Plug and Play vi sarà d'aiuto. Qui vi illustreremo le soluzioni più popolari tra i consumatori e vi spiegheremo come scegliere i pannelli solari Plug and Play adatti al vostro budget e alle vostre esigenze.

Pannelli fotovoltaici Plug and Play, i migliori modelli

1. Jackery SolarSaga Il miglior pannello Plug and Play per qualità-prezzo Specifiche Materiale: Silicio monocristallino Peso: 4,68 kg Potenza: 100W Dimensioni: ‎64,77 x 55,63 x 6,6 cm Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Ottimo rendimento + Pratico Contro - Velcro per trattenere il supporto migliorabile

Questo pannello Plug and Play pieghevole prodotto da Jackery offre un' alta efficienza di conversione (fino al 23%), generando più energia (e quindi offrendo prestazioni superiori) rispetto ai pannelli convenzionali nella stagione calda.

Oltre ad essere caratterizzato da un formato pieghevole, questo pannello integra un cavalletto che permette di regolare l'angolazione e una maniglia per trasportarlo agevolmente.

Il vostro sistema di energia solare portatile green può essere ultimato con la centrale elettrica Jackery SolarSaga da 100W e la centrale elettrica Jackery Explorer 240/500/1000, vendute separatamente.

Il pannello è dotato di una porta di uscita USB-C (5 V, 3 A) e una porta di uscita USB-A (5 V, 2,4 A). Può quindi caricare più dispositivi contemporaneamente tra smartphone, tablet, notebook, fotocamere digitali e altro.

2. Renogy Monocristallino L'opzione più economica Specifiche Materiale: Silicio monocristallino Peso: 9,48 kg Potenza: 100W Dimensioni: 130,3 x 65,79 x 3,51 cm Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Prezzo + Robusto e ben rifinito Contro - Cavi in dotazione da 55cm, più corti rispetto alla media

Nonostante il prezzo economico, il pannello Renogy Monocristallino nella versione da 100W fornisce ben ben 400-500 W/h o 33-41 Ampere di elettricità al giorno, in condizioni ottimali.

Questo pannello solare plug&play è reso particolarmente efficiente dall'uso di celle di silicio monocristallino ad alta purezza rivestite con materiale di incapsulamento avanzato, con lamiere multistrato per migliorare le prestazioni delle celle, a loro volta dotate di diodi di bypass che le proteggono dal surriscaldamento.

Grazie alla certificazione IP65 è impermeabile alle infiltrazioni di sporco, polvere e detriti. È rivestito con un vetro temperato di alta qualità che garantisce la protezioni dalle condizioni ambientali avverse, come neve e ghiaccio, inoltre può resistere a vento elevato (2400 Pa) e addirittura accumuli di neve (5400 Pa).

Sul retro troviamo dei fori per un’installazione e un fissaggio rapidi. La copertura in alluminio, resistente alla corrosione, è perfetta per un utilizzo all'esterno prolungato nel tempo. Questo pannello è particolarmente adatto ai sistemi off-grid tra cui camper, tetti, barche e così via. É disponibile anche la versione da 175W.

3. Bluetti PV200 Il miglior pannello monocristallino Specifiche Materiale: Silicio monocristallino Peso: 7,3 kg Potenza: 200W Dimensioni: Spiegato: 226,5 x 59 cm / Piegato: 59 x 63 cm Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Leggero e facilmente trasportabile + Buona efficienza anche con cielo nuvoloso Contro - Connettori solo per MC4

Il pannello solare plug&play Bluetti da 200W, con connettori MC4, è uno dei migliori pannelli sul mercato: è dotato delle migliori celle solari in silicio monocristallino, con un tasso di conversione della luce solare in elettricità utilizzabile che arriva fino al 23,4%, con l'efficienza che viene mantenuta anche in caso di maltempo o scarsità di luce solare.

Grazie alla laminazione con tecnologia ETFE (un particolare strato di polimero), questo modello è completamente resistente a graffi, schizzi, intemperie e corrosione. Questa particolarità lo rende perfetto per attività come il campeggio, la pesca, l’escursionismo e cos' via. Grazie al formato pieghevole, leggero e poco ingombrante, può essere trasportato ovunque si necessiti di energia solare. Sono disponibili anche le versioni da 68W, 120W e 350W.

4. Nicesolar Monocristallino pieghevole Uno dei migliori per portabilità Specifiche Materiale: Silicio monocristallino Peso: 10 kg Potenza: 200W Dimensioni: Spiegato: 184,5 x 68,5 x 2 cm / Piegato: 68 x 50 x 4 cm Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Ottime prestazioni anche in zone parzialmente ombreggiate + Leggero e sottile Contro - Prezzo

Il marchio Nicesolar propone uno dei migliori pannelli solari Plug and Play per portabilità: è piuttosto leggero, le dimensioni una volta piegato sono perfette per poterlo riporre e trasportare con comodità.

Le due porte USB QC3.0 di tipo A e di tipo C supportano la ricarica rapida (65W), quindi il pannello può caricare velocemente dispositivi elettronici o alimentatori portatili in situazioni di emergenza oppure quando semplicemente ci si trova all'aperto. Grazie all’uscita DC da 21 V/9,5 A con diversi connettori DC e cavi inclusi, è compatibile con la maggior parte degli alimentatori portatili.

Il pannello Nicesolar integra l’innovativa tecnologia a celle solari monocristalline IBC, con un tasso di conversione energetica fino al 24,3%, più efficiente della media.

Il rivestimento, dotato di tecnologia ETFE, e la certificazione IP67 permettono al pannello di resistere alle intemperie e lo rendono ideale per le attività all’aperto. É disponibile anche la versione da 100W.

5. Ecoflow Bifacciale Il miglior pannello solare bifacciale Specifiche Materiale: Vetro temperato Peso: 9,5 kg Potenza: 220W Dimensioni: 82 x 50 x 3,2 cm Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Robusto + Materiali di ottima fattura Contro - Pannelli da maneggiare con attenzione a causa del peso e dell'assenza di profili in gomma

Questo pannello solare Ecoflow presenta un sistema attivo su due superfici bifacciali contemporaneamente, con una parte frontale da 220W e una posteriore da 155W con le quali si può ottenere il 5-25% di energia solare in base al tipo di superficie su cui si posiziona. Inoltre, questo pannello dispone di un alto tasso di conversione energetico del 22-23%.

Dal formato pieghevole, questo anello è compatto e relativamente leggero. Facile da trasportare, è perfetto per caricare qualsiasi dispositivo elettronico quando serve.

Il modello proposto da EcoFlow è progettato in vetro temperato monoblocco sottile più resistente della media, pensato per resistere alle sollecitazioni esterne. La certificazione IP68 garantisce la resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere.

In dotazione c'è una custodia che all’occorrenza torna utile anche come supporto regolabile, consentendo di posizionare il pannello solare per catturare al meglio la luce solare e collegare più pannelli solari insieme. Sono disponibili anche le versioni da 110W, 160W e 400W.

6. Eco-Worthy Kit completo Per chi cerca il kit completo Specifiche Materiale: Alluminio Peso: 7,5 kg Potenza: 120W (x2) Dimensioni: 97 x 70,5 x 3,5 cm Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Rapporto qualità-prezzo + Ottimo funzionamento + Kit ampliabile a piacimento Contro - I prodotti vengono consegnati tramite più spedizioni separate

In molti potrebbero preferira una soluzione completa e già pronta all’uso. Per questa fetta di utenti, Eco-Worthy offre un kit completo di pannelli da 120W l'uno (240W complessivi) con Inverter e Batteria al Litio.

Se il sole è sufficiente, il kit può raggiungere una potenza giornaliera pari a 1.000 Wh. Il pannello dispone di una copertura in alluminio resistente alla corrosione per un uso esterno prolungato, ai venti forti e ai carichi di neve, il che lo rende perfetto per esterni, camper, casa, barca, campeggio e così via, garantendo naturalmente la compatibilità con qualunque tipo di dispositivo elettronico.

La longevità delle batterie al litio è oltre 8 volte quella delle batterie al piombo, infatti possono essere ricaricate oltre 3000 volte e mantenere l’80% della loro capacità dopo più di 3000 cicli.

L’inverter solare è di tipo a onda sinusoidale off-grid da 600 W CC da 12 V e a CA 220 V: l’uscita dell’onda sinusoidale pura corrisponde alla tensione domestica ed è adatta per la maggior parte dei dispositivi, come microonde, bollitore, TV, e frigorifero.

Il kit è dotato di controller di carica solare smart che assicura la protezione contro cortocircuiti, sovraccarica e scarica eccessiva, migliorando l’efficienza e prolungando la durata della batteria.

Fotovoltaico Plug and Play: come funziona?

Come già accennato, rispetto ai classici impianti fotovoltaici, i pannelli Plug and Play si collegano direttamente alla corrente senza bisogno di autorizzazioni o procedure complicate.

Parlando di valori ottimali, un impianto fotovoltaico plug and play correttamente installato e orientato in direzione sud, con un'inclinazione ottimale, senza ombra, con potenza nominale di circa 300 W (+/- 10%) e una buona qualità derivata dal pannello e dall’inverter scelti, può produrre circa 400 kWh di energia elettrica l’anno.

Per installare un pannello solare plug and play occorre:

Modulo fotovoltaico : un pannello di tipo monocristallino o policristallino, con una potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W.

: un pannello di tipo monocristallino o policristallino, con una potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W. Micro inverter : necessario per la conversione in corrente utilizzabile nell’impianto elettrico domestico;

: necessario per la conversione in corrente utilizzabile nell’impianto elettrico domestico; Telaio di supporto ed eventuali staffe di fissaggio: necessari per l’installazione nel luogo prescelto.

Fotovoltaico Plug and Play: quanto si risparmia in bolletta?

Quanto conviene un fotovoltaico Plug and Play? Se siete interessati all'acquisto di uno dei migliori pannelli Plug and Play, è importante considerare i costi dell'impianto e dell'installazione, il risparmio annuale e gli eventuali incentivi.

Per quanto riguarda la spesa iniziale, i costi di un pannello fotovoltaico plug and play variano a seconda della tipologia e alla potenza. Bisogna poi aggiungere un inverter, i sistemi di fissaggio ed eventualmente l'intervento di un installatore, nel caso non vogliate occuparvene voi.

Per darvi un metro di paragone, l'installazione e l'acquisto di un pannello con potenza nominale di 350W hanno un costo complessivo compreso tra i 600€ e gli 800€. Il costo raddoppia nel caso vogliate installare due pannelli per massimizzare la produzione di energia. Fate attenzione a rimanere sotto la soglia dei 800 W fissata dall’ARERA. Sopra tale limite, infatti, ci sono normative diverse da rispettare.

Parliamo ora di risparmio. Stimando un valore ottimale, e in base agli attuali costi medi dell'energia elettrica, 450 kWh si traducono in un ammortizzamento completo in un lasso di tempo pari a circa tre anni, con un risparmio complessivo in bolletta pari a circa al 20% annuo.

Bisogna però considerare anche la degradazione del pannello, che incide sulla produttività di energia e la percentuale di autoconsumo. La produttività di ogni pannello in media è garantita per 25 anni, ma il pannello registra un calo della produttività media del -5% a partire dal decimo anno, per arrivare al -20% dopo il ventesimo anno. Tuttavia, nel corso della sua “vita minima tecnica garantita” di 25 anni, avrete già ammortizzato il vostro investimento iniziale e risparmiato per molti anni sul costo dell'energia elettrica.

A quel punto, sarà vantaggioso comprare dei nuovi pannelli per sostituire quelli vecchi - sperando che nel frattempo la tecnologia sia migliorata in termini di efficienza e longevità.

Dovrete poi considerare la percentuale di autoconsumo, ovvero il rapporto fra l’energia utilizzata e quella immessa in rete. Infatti, con un pannello fotovoltaico Plug and Play l’energia prodotta deve essere impiegata immediatamente, altrimenti tutto ciò che viene prodotto ma non consumato verrà perso e immesso nella rete elettrica senza alcun beneficio per l'utente.

In altre parole, con l'installazione di pannelli plug&play non si può "rivendere" l'elettricità non consumata. Un dettaglio che, nella maggior parte dei casi, non è un problema.

Bilanciando un assorbimento calcolato sulla base dei vostri utilizzatori (per esempio, gli elettrodomestici a ciclo continuo come i frigoriferi, o a ciclo programmato come la lavatrice o il condizionatore), riuscirete sicuramente a ottimizzare il risparmio.