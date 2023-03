Pannelli solari fotovoltaici vs pannelli solari termici: le differenze

Il fotovoltaico è un modo efficace per produrre energia per la propria abitazione e con il passare del tempo sta diventando sempre più accessibile e diffuso, sia a livello aziendale che domestico.

Oggi esistono numerose soluzioni che permettono di produrre e accumulare energia elettrica in modo totalmente autonomo, sfruttando l’energia solare per riscaldare le proprie abitazioni ed alimentare i dispositivi elettrici al loro interno. Il miglior esempio a riguardo sono sicuramente i pannelli solari Plug & Play , che si installano facilmente, costano poco e permettono di risparmiare sulla bolletta sin dal primo mese.

Per chi avesse intenzione di installare un impianto solare capace di soddisfare il fabbisogno energetico della propria abitazione, la scelta migliore è rivolgersi ad aziende che si occupano di fotovoltaico e possono aiutarvi a trovare soluzioni ideali in base alla tipologia di struttura, al suo posizionamento e al fabbisogno energetico stimato.

Se tutti abbiamo sentito parlare dei pannelli fotovoltaici, si parla un po’ meno del fototermico; eppure è anch’esso una soluzione interessante per risparmiare denaro sulla fornitura energetica di casa. L’importante, prima di tutto, è non confondersi.

Quali sono le differenze tra queste due tipologie di pannelli? A cosa servono e soprattutto quali dovreste scegliere per la vostra abitazione?

Scopriamolo insieme!

Quali sono le differenze tra un pannello solare fotovoltaico e un pannello solare termico?

Sia i pannelli solari fotovoltaici che quelli termici utilizzano l'energia solare per produrre energia utile, ma con scopi e funzioni differenti.

Il pannello solare, noto anche come pannello fotovoltaico, converte direttamente l'energia solare in energia elettrica utilizzando celle solari fotovoltaiche. Queste sono composte da materiali semiconduttori come il silicio che assorbono la luce solare, dalla quale vengono raccolti gli elettroni necessari per produrre corrente elettrica. I pannelli solari fotovoltaici, di norma, si usano per generare energia elettrica per abitazioni private, fabbriche, negozi, veicoli o anche piccoli dispositivi, come orologi, calcolatrici o telecomandi. .

Il pannello solare termico è progettato per riscaldare l'acqua o l'aria utilizzando l'energia solare. Questa tiplogia di pannello è costituita da una serie di tubi di colore nero che utilizzano l’energia solare per riscaldare l'acqua o l'aria che scorre al loro interno. I pannelli solari termici vengono utilizzati principalmente per riscaldare l'acqua calda sanitaria e per il riscaldamento domestico.

In sintesi, la principale differenza tra i due tipi di pannelli solari è che i pannelli solari convertono l'energia solare in energia elettrica, mentre i pannelli solari termici convertono l'energia solare in energia termica per il riscaldamento dell'acqua o dell'aria.

Pannello solare fotovoltaico VS pannello solare termico: caratteristiche principali

Ora vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche che differenziano le due tipologie di pannello:

Pannello solare termico montato sul tetto di un'abitazione (Image credit: energit.it)

Pannello Solare Termico: PRO Più efficiente in termini di spazio rispetto al solare fotovoltaico

Fino al 70% più efficiente nel raccogliere il calore dai raggi solari rispetto al solare fotovoltaico

Utilizza una tecnologia meno complessa del solare fotovoltaico

Rappresenta la soluzione perfetta per riscaldare l'acqua

Estremamente conveniente per le aziende CONTRO Il solare termico è meno efficace nei mesi invernali, quando la luce del sole è meno intensa (ad eccezione dei pannelli termodinamici)

Versatilità ridotta

Durata più breve rispetto ai pannelli solari

Difficile trovare il fornitore giusto

Se scegliete questa opzione, godrete di una soluzione energetica superiore rispetto ad altre fonti di energia verde. Tuttavia, il solare termico è ancora considerato un'opzione esclusivamente per il riscaldamento dell'acqua, poiché questa è la sua funzione migliore.

Pannelli solari esposti alla luce (Image credit: Pixabay | andreas160578)

Pannello Solare Fotovoltaico PRO Possono fornire energia verde e pulita per circa 25 anni

Possono coprire circa il 60% del fabbisogno energetico dell'abitazione.

Sono incredibilmente efficienti in estate

Non congelano in inverno

Coprono anche le esigenze degli elettrodomestici ad alto consumo energetico, come il frigorifero, l'asciugatrice e così via CONTRO Investimento iniziale oneroso

Richiedono uno spazio maggiore per l'installazione rispetto al solare termico

Come abbiamo visto finora, sia i pannelli solari fotovoltaici che i pannelli solari termici sono in grado di fornire energia verde e pulita anche se con sistemi diversi. Tuttavia, scegliere tra le due può essere piuttosto difficile. Il solare fotovoltaico è di gran lunga la tecnologia più recente ed è destinato a diventare lo standard. Tuttavia, il solare termico è la soluzione perfetta per scaldare l’acqua a casa.

Per questo motivo abbiamo delineato alcuni casi d’uso comune per aiutarvi nella scelta della soluzione più adatta alle vostre necessità.

I casi d'uso dei due tipi di pannelli solari sono differenti in base alle loro caratteristiche e funzioni.

Pannello solare fotovoltaico VS pannello solare termico: casi d’uso

I pannelli solari fotovoltaici vengono generalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica, e possono essere impiegati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

Sistemi di alimentazione solare per case, aziende e comunità che non sono collegate alla rete elettrica

Sistemi di alimentazione solare per reti elettriche esistenti per ridurre il consumo di energia proveniente da fonti fossili

Applicazioni mobili, come camper, barche, elettrificazione di veicoli, e così via

Sistemi di produzione di energia per le industrie che richiedono grandi quantità di energia elettrica

I pannelli solari termici, d'altra parte, sono principalmente utilizzati per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, e i loro principali casi d'uso includono:

Produzione di acqua calda sanitaria per abitazioni, hotel, palestre, piscine e altri edifici

Riscaldamento degli ambienti in inverno tramite radiatori, fan coil o riscaldamento a pavimento

Produzione di vapore per proc

In generale, i pannelli solari termici sono più adatti per le applicazioni che richiedono una maggiore quantità di energia termica, mentre i pannelli solari sono più adatti per le applicazioni che richiedono una maggiore quantità di energia elettrica.

Pannello solare fotovoltaico VS pannello solare termico: costi

Il prezzo delle due tipologie di impianto dipende da diversi fattori, tra cui le dimensioni, la qualità dei materiali, la tecnologia utilizzata e il produttore. Tuttavia, i pannelli solari termici sono generalmente meno costosi dei pannelli solari.

Il prezzo dei pannelli solari fotovoltaici è strettamente legato alla potenza in watt che esprimono e all’efficienza energetica. Mediamente, il costo di un pannello solare fotovoltaico può variare da circa 0,35 euro a 1,2 euro per watt, a seconda della marca e della qualità del prodotto. Un impianto fotovoltaico domestico da 3KW costa circa 6000€

Come nel caso del fotovoltaico, anche il costo dei pannelli solari termici dipende principalmente dalle dimensioni, dalla qualità dei materiali e dal tipo di collettore utilizzato. In media, il prezzo può variare da circa 500 euro a più di 2000 euro a seconda delle dimensioni e della marca.

Possiamo quindi dire che i pannelli solari termici sono meno costosi dei pannelli solari fotovoltaici, ma il prezzo dipende da molti fattori. Un pannello solare termico di fascia alta e di grandi dimensioni può tranquillamente costare di più di un solare fotovoltaico di qualità inferiore, anche a parità di dimensione. Va anche tenuto presente che i costi dei due tipi di pannelli possono variare a seconda del luogo in cui vengono acquistati e dalle politiche di incentivazione e sussidi governativi o locali.

Pannello solare fotovoltaico VS pannello solare termico: quale scegliere?

La scelta del pannello giusto dipende da due fattori principali: il vostro budget e l’uso che dovete farne.

Se volete produrre autonomamente energia elettrica e risparmiare sulle bollette nel lungo periodo, il fotovoltaico solare è la soluzione migliore e, in prospettiva, la più conveniente. Anche se i pannelli fotovoltaici non sono in grado di generare la stessa quantità di energia termica di un pannello solare termico, possono comunque essere utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria tramite l'uso di caldaie a energia elettrica. Inoltre, questi impianti sono particolarmente indicati se volete installare una pompa di calore, sistema di riscaldamento estremamente efficace ma al contempo energivoro che può trarre grande giovamento dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici.

Se invece avete bisogno di un impianto da sfruttare principalmente per il riscaldamento, il fotovoltaico termico può rappresentare una soluzione più economica e comunque efficace. I pannelli solari termici sono in grado di raggiungere temperature elevate, fino a circa 80-90°C, e risultano molto efficienti nella produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento degli ambienti.

Come detto in apertura, è sempre buona norma rivolgersi a un installatore esperto per un preventivo in modo da avere un’idea dei costi e valutare insieme una soluzione ideale. Scegliere l’impianto giusto è importante non solo per dare un valore all’investimento iniziale, ma soprattutto per ottenere un’indipendenza energetica (totale o parziale) che permetta di recuperare l’investimento con quel che si risparmia in bolletta.