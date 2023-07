ExpressVPN vs NordVPN confronto

Tra ExpressVPN e NordVPN, è usuale trovare una delle due in cima alla classifica delle migliori VPN.

Mentre molti esperti ritengono che ExpressVPN sia la numero uno al mondo, molti altri ritengono che NordVPN sia la migliore. Ma chi ha ragione?

Essendo i due titani del settore, mettere a confronto ExpressVPN vs NordVPN è un po' come paragonare gli smartphone Samsung agli iPhone: sono i due provider sempre in testa quando si tratta di qualità, usabilità e innovazione delle VPN.

Qui di seguito, mettiamo ExpressVPN e NordVPN testa a testa in varie categorie come prestazioni, usabilità, streaming, prezzo e altro ancora per aiutarvi a decidere quale scegliere tra ExpressVPN e NordVPN.

ExpressVPN vs NordVPN: specifiche

ExpressVPN vs NordVPN: specifiche Numero di server:

ExpressVPN: 3.200+ | NordVPN: 5.670+ Aree geografiche:

ExpressVPN: 160 | NordVPN: 80 Connessioni simultanee:

ExpressVPN: 5 | NordVPN: 6 Periodo di prova:

ExpressVPN: 30 giorni | NordVPN: 30 giorni Costo mensile:

ExpressVPN: 6,12€ (un anno) | NordVPN: 3,49€ (due anni)

Dal momento dell'installazione, è subito chiaro perché si tratta di due dei più grandi servizi nel mondo delle VPN.

Una volta installati, entrambi vi faranno accedere in pochi secondi a uno dei loro numerosi server. ExpressVPN con il suo enorme pulsante "on/off", NordVPN con la sua mappa illustrata del mondo e l'opzione "Quick connect".

Come vedrete dal confronto delle specifiche, non vi mancheranno i server. Dall'Albania al Vietnam, questi due provider si sono impegnati a fondo per offrire ai loro utenti opzioni in tutto il mondo. NordVPN può vantare numeri più alti, ma ExpressVPN la batte con la varietà di sedi.

Personalmente, preferiamo l'esperienza d'uso generale di ExpressVPN. Sono le piccole cose che fanno pendere la bilancia dalla sua parte, come il fatto che le località selezionate, quelle smart e quelle recenti siano tutte ben visibili nell'interfaccia. E dobbiamo dire che preferiamo il suo semplice elenco di località rispetto al design della mappa di NordVPN, soprattutto quando si utilizza una delle migliori app VPN per dispositivi mobile.

ExpressVPN vs NordVPN: abbonamento, prezzo e prova gratuita

ExpressVPN offre un piano di un mese al prezzo di 11,88€, che scende a 9,17€ al mese se si opta per sei mesi. NordVPN offre solo un piano che dura meno di un anno, ovvero un mese per 12,99€ o 4,99€ al mese se ci si iscrive per un anno.

Tuttavia, le cose iniziano a diventare un po' più economiche se ci si iscrive per un periodo più lungo. Il più economico di ExpressVPN è il piano annuale, che attualmente offre tre mesi aggiuntivi gratuiti, portando il costo mensile a soli 6,12€.

La star è però il piano biennale di NordVPN, che attualmente viene offerto a soli 3,49€ al mese. Si tratta di un valore eccellente, a patto che non vi dispiaccia impegnarvi per un periodo di tempo più lungo. Sia ExpressVPN che NordVPN offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Se siete disposti a sottoscrivere due anni di NordVPN (da pagare interamente in anticipo), il servizio è il migliore in termini di prezzo. Inoltre, spesso propone offerte speciali, come qualche mese in più rispetto alla normale durata dell'abbonamento.

C'è da dire che ExpressVPN ha ora aggiunto un'interessante offerta gratuita. Registrando un anno di ExpressVPN, riceverete un anno di backup sicuro e illimitato su cloud BackBlaze gratis.

ExpressVPN vs NordVPN: sicurezza e privacy

NordVPN ed ExpressVPN vantano entrambe credenziali impressionanti in materia di privacy, grazie alla crittografia AES-256-GCM di livello industriale e alla Perfect Forward Secrecy (che significa che anche se una sessione viene compromessa, la successiva sarà nuovamente protetta grazie all'uso di una chiave diversa).

Entrambi dichiarano di bloccare le fughe di dati DNS e i nostri test lo confermano. ExpressVPN gestisce il proprio DNS a conoscenza zero e crittografato a 256 bit su tutti i suoi server.

NordVPN offre alcune caratteristiche eccellenti come Onion over VPN e un sistema di doppia VPN, dimostrando di essere un provider che sa il fatto suo quando si tratta di sicurezza.

Inoltre, sia ExpressVPN che NordVPN dispongono di due delle migliori app VPN per Android disponibili e certificate dalla ioXt Alliance, un altro segno che queste due VPN prendono davvero sul serio la sicurezza mobile.

È quindi difficile separare le due soluzioni in questo ambito, poiché sebbene NordVPN offra un paio di funzioni non disponibili su ExpressVPN, è improbabile che queste vengano utilizzate dalla stragrande maggioranza degli utenti. Riteniamo che in generale ci si possa affidare a una qualsiasi delle due in materia di sicurezza e privacy.

ExpressVPN vs NordVPN: registrazione e privacy

La politica sui log è un punto di forza per entrambe le VPN, infatti in tutti e due i casi sono stati verificati da un audit indipendente di PricewaterhouseCoopers che ha confermato l'assoluta assenza di log.

ExpressVPN registra una quantità minima di dati: solo la data di connessione e la scelta del server. Queste informazioni da sole non mettono in alcun modo a rischio l'utente e, poiché non vengono memorizzati altri dati, non c'è modo di risalire all'utente. Analogamente, NordVPN garantisce una rigorosa politica no-log.

In entrambi i casi, le politiche sui log sono chiare e facili da capire. È sempre un buon segno quando tutte le informazioni rilevanti sono prontamente disponibili, e ci congratuliamo con entrambi i servizi per il loro impegno alla trasparenza.

(Image credit: ExpressVPN)

ExpressVPN vs NordVPN: prestazioni

Le prestazioni di una VPN sono fondamentali: se la vostra connessione non funziona a dovere, non ha molto senso.

Anche in questo caso, entrambi i provider si sono comportati in modo eccellente. In parte ciò è dovuto al fatto che ciascuno di essi ha reso disponibili protocolli proprietari per i propri utenti: Lightway, open-source di ExpressVPN, e la versione di WireGuard di NordVPN, chiamata NordLynx.

Nei nostri ultimi test di velocità, è stato quest'ultimo ad avere la meglio, soprattutto per quanto riguarda le connessioni ai server statunitensi, in quanto abbiamo registrato una velocità di download di 760 Mbps al massimo rispetto ai 630 Mbps di ExpressVPN.

Ma anche utilizzando la più tradizionale connessione OpenVPN, le velocità sono rimaste impressionanti. Nei nostri test ExpressVPN ha raggiunto una media di circa 380 Mbps, mentre NordVPN ha raggiunto un picco di 350 Mbps e abbiamo registrato velocità "basse" fino a 220 Mbps.

Quando ci si connette a server più lontani entrambi i servizi si comportano bene, ma talvolta bisogna fronteggiare connessioni molto lente. Tuttavia, ExpressVPN ha dimostrato di essere un po' più affidabile. In ogni caso, questi due provider si sono pienamente guadagnati i primi posti nella nostra classifica delle VPN più veloci.

ExpressVPN vs NordVPN: streaming

Uno dei motivi principali per cui molti potrebbero prendere in considerazione l'acquisto di una VPN è l'accesso ai servizi streaming geo-bloccati.

ExpressVPN dichiara esplicitamente quali siti web è in grado di sbloccare per voi - una mossa coraggiosa, dato che questi servizi si battono costantemente per limitare l'accesso alle VPN. Tuttavia, ExpressVPN conferma queste affermazioni, sbloccando in modo affidabile Disney+, YouTube e il notoriamente difficile BBC iPlayer.

NordVPN non dichiara esplicitamente di sbloccare alcun sito specifico sulla sua home page principale, anche se lascia intendere che vi darà accesso a "contenuti di intrattenimento". Detto questo, ha eguagliato la capacità di sblocco di ExpressVPN per la maggior parte dei servizi.

Nei nostri test con Netflix, ExpressVPN è stata una delle migliori a rispondere e di solito consente di accedere al servizio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada dall'estero. NordVPN è stata un po' più discontinua in passato, ma ora è più che all'altezza di ExpressVPN nel settore delle VPN per Netflix.

Si tratta quindi di un'altra categoria in cui è difficile scegliere una delle due.

ExpressVPN vs NordVPN: torrent

Se siete regolarmente impegnati in attività di torrenting non protette, state esponendo il vostro indirizzo IP a tutti coloro con cui condividete i file e una VPN è la soluzione di sicurezza perfetta. Fortunatamente, sia ExpressVPN che NordVPN offrono un'eccellente funzionalità P2P e sono tra le migliori VPN per scaricare torrent.

ExpressVPN supporta la condivisione P2P su tutti i suoi server, non ha restrizioni sulla larghezza di banda e non ha un limite di dati. Garantisce un'esperienza senza problemi, dotata anche di un efficace kill switch che interviene quando la connessione internet cade.

NordVPN non supporta il P2P su ogni singolo server, anche se è in grado di rilevare se state facendo torrenting e vi trasferirà a un server che lo supporta senza che voi dobbiate fare nulla. È inoltre possibile selezionare un server compatibile con il P2P fin dall'inizio e anche in questo caso è presente un kill switch.

(Image credit: Future)

ExpressVPN vs NordVPN: app mobile

Rimanere al sicuro quando ci si connette al Wi-Fi pubblico può essere una grande preoccupazione, soprattutto per chi ama lavorare nei bar o usa spesso i mezzi pubblici. Per questo motivo, un'eccellente app per dispositivi mobile è una caratteristica essenziale di ogni VPN che si rispetti.

L'app mobile di NordVPN è praticamente priva di difetti, come ci si aspetterebbe da una VPN così completa, e il supporto per iOS del protocollo proprietario NordLynx è una caratteristica davvero notevole.

Anche all'app di ExpressVPN non manca nulla, con una selezione di protocolli (tra cui il proprio Lightway) disponibili e un layout molto pulito. In generale, il funzionamento di ExpressVPN sul cellulare o sul tablet è semplice tanto quanto quello sul desktop.

È proprio in quest'ultimo aspetto che l'app di NordVPN vacilla: all'apertura dell'app, ci troviamo di fronte a un selezionatore di località basato su una mappa un po' strana. Sebbene sia disponibile un elenco di server se lo si cerca, il layout iniziale è scomodo da navigare. Niente di grave, ma sarebbe una modifica al design a dir poco utile.

ExpressVPN vs NordVPN: supporto

Anche gli esperti possono avere difficoltà con le VPN - ci sono molte cose che possono andare storte - quindi avere un servizio di assistenza efficace può fare la differenza tra risolvere un problema in pochi minuti e decidere invece di non utilizzare più una determinata applicazione.

L'elenco delle guide alla risoluzione dei problemi di ExpressVPN è lungo e facile da consultare. Il gergo è semplificato e si rivelerà utile anche per gli utenti di VPN più inesperti.

Sebbene l'elenco di articoli di aiuto di NordVPN sia lungo, non è altrettanto semplice da utilizzare. Tuttavia, una volta trovato ciò che si sta cercando, le informazioni sono ben presentate e utili.

Entrambi i servizi supportano l'assistenza via e-mail e via chat ed entrambe funzionano molto bene. Se dovessimo scegliere, la chat live di ExpressVPN è probabilmente più completa. Disponibile sette giorni su sette, 24 ore su 24, c'è sempre qualcuno pronto a darvi una mano se siete in difficoltà.

ExpressVPN vs NordVPN: qual è meglio?

Il confronto tra ExpressVPN e NordVPN non è certo facile. Tuttavia, è facile capire perché NordVPN ha attualmente la meglio su ExpressVPN nella nostra guida ai migliori servizi VPN in assoluto.

ExpressVPN è un valido concorrente, un servizio potente che offre molto che gli altri non offrono, ma per noi NordVPN è, a conti fatti, la scelta più forte.

Con una buona app, un numero altissimo di server, fino a 6 connessioni simultanee, un'attenta cura alla privacy, eccellenti capacità di sblocco e un impegno inflessibile nel rendere tutto il più semplice possibile da usare, NordVPN offre un pacchetto completo e curato, che vale sicuramente il piccolo costo mensile che potete ottenere con un abbonamento annuale o biennale.