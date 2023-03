NordVPN vs Cyberghost - il confronto per la migliore VPN

Qual è la migliore VPN tra NordVPN e Cyberghost? Essendo due servizi molto conosciuti e ormai stabili nel mercato, la scelta non è immediata e si rischia di pensare che siano equivalenti sotto ogni aspetto.

Gli usi di una VPN sono molteplici e spaziano dalle possibilità di accesso alle librerie delle diverse piattaforme streaming alla maggiore sicurezza, passando per i torrent e la ricerca di viaggi low cost.



Chi è interessato alla prima dovrebbe cercare una VPN che abbia alle spalle un team di sviluppo in grado di superare i blocchi, mentre chi vuole un prodotto adatto al gaming o ai torrent dovrebbe guardare maggiormente la velocità di download.



In questo confronto tra NordVPN e Cyberghost, scopriremo quale delle due è più adatta alle diverse esigenze e quanto costa il servizio, sia su base mensile che annuale.

NordVPN Vs Cyberghost NordVPN Server: 5500

Download: 135 Mbps

Upload: 140 Mbps

Streaming: aggira i nuovi blocchi rapidamente

Dispositivi connessi simultaneamente: 6

Costo abbonamento 24 mesi: 88,83€ Cyberghost Server: 6800

Download: 125 Mbps

Upload: 130 Mbps

Streaming: più server dedicati a disposizione

Dispositivi connessi simultaneamente: 7

Costo abbonamento 24 mesi: 56,97€

NordVPN vs Cyberghost: caratterstiche

Dal momento che le VPN vengono principalmente utilizzate per guardare contenuti streaming disponibili in altri Paesi, la prima cosa da valutare è il numero di server che il servizio mette a disposizione. NordVPN ha un gran numero di server, circa 5500, sparsi su 59 Paesi ma, questa volta, il confronto sulla disponibilità se lo aggiudica Cyberghost con i suoi 6800 server in 89 Paesi.



Passiamo ora ai dispositivi: le connessioni simultanee offerte da NordVPN sono 6 e quelle disponibili con Cyberghost 7; la differenza di 1 non è significativa, pertanto il numero di dispositivi non è una buona determinante per giudicare la migliore. Quello che si può dire è che ambedue offrono una buona disponibilità, ma meno incentrata sulle esigenze di un team rispetto ad altri servizi.



Per quanto riguarda altre funzionalità, come lo split tunneling e l’offuscamento dello stesso server, Nord VPN si conferma la più completa, offrendo sia il primo che il secondo, mentre Cyberghost si ferma allo split tunneling.

NordVPN vs Cyberghost: prestazioni

La prima caratteristica che sale all’occhio quando si parla delle prestazioni di una VPN è la velocità di download, campo nel quale la differenza tra i 135 Mbps di NordVPN e i 125 Mbps di Cyberghost non è sostanziale. Simile esito se si prende in considerazione la velocità di upload, dove Nord si avvicina ai 140 Mbps e Cyberghost ai 130. NordVPN vince, ma non è una vittoria degna di nota.



Sul fronte dei blocchi posti dalle piattaforme streaming, come Netflix, NordVPN ha dimostrato più volte di saper aggiornare prontamente il proprio software, superando in poco tempo anche le più recenti limitazioni. Tuttavia, se prendiamo in considerazione la portata generale del servizio, i server dedicati allo streaming di Cyberghost sono più numerosi rispetto a quelli offerti da Nord.

A questo proposito, vale la pena ricordare che a volte è possibile superare i blocchi su smartphone ma non su desktop, o viceversa.





NordVPN vs Cyberghost: offerte

Come ormai tutte le VPN ci hanno abituato, il piano di abbonamento di due anni è quello dove ci sono i prezzi migliori.

Cyberghost propone uno sconto dell’82% per chi si iscrive al servizio per 24 mesi che costano 2,11€ ciascuno, al quale se ne aggiungo 3 gratuiti. Per chi vuole utilizzarla per solo un mese o meno di 6 il prezzo sale a 11,99€, mentre scende a 6,99€ ogni 30 giorni per chi si abbona all’offerta semestrale.



NordVPN si presenta con uno sconto del 63% sul classico periodo di due anni che abbassa il costo dei tre piani, completo plus e standard, rispettivamente a 5,99€, 4,49€ e 3,49€ per ogni singolo mese. Sul piano mensile abbiamo un pareggio e anche NordVPN si propone con 11,99€ per il piano standard, mentre quello completo costa 14,99€.



Sotto il punto di vista delle offerte, è particolarmente buona quella di Cyberghost relativa ai sei mesi, che sono un tempo d’utilizzo abbastanza esteso ad un prezzo più che accettabile. NordVPN, invece, si distingue per la più ampia disponibilità di pacchetti con diverse funzioni ed extra, pertanto la consigliamo a chi vuole utilizzare la VPN in diverso scenari.

NordVPN vs Cyberghost: conclusioni

Ora che abbiamo un'idea più chiara per scegliere, possiamo stabilire quale sia la migliore VPN. Il nostro consiglio è quello di optare per NordVPN se si vuole avere un servizio completo con molteplici funzionalità e tariffe, mentre Cyberghost è meno costosa ma anche più limitata.

Per quanto riguarda lo streaming, Nord dimostra di saper aggirare velocemente le nuove limitazioni, ma Cyberghost offre più server dedicati.