C'est officiel : la Porsche Cayenne Turbo Electric sera la Porsche de série la plus puissante jamais construite

Le modèle Turbo passe de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes

Les prix devraient débuter autour des 109 000 €

L'intérieur offre désormais plus d'espace d'affichage que jamais

Porsche a enfin dévoilé tous les détails concernant son prochain modèle Cayenne électrifié, qui sera proposé en deux versions : Cayenne Electric et Cayenne Turbo Electric, plus sportive.

Ce dernier sera sacré modèle Porsche de série le plus puissant à ce jour, grâce à sa puissance franchement impressionnante de 850 kW (1 156 ch) et à son couple pouvant atteindre 1 500 Nm lorsque le Launch Control est activé.

Le refroidissement direct à l'huile du moteur de l'essieu arrière permet d'obtenir des puissances continues élevées, avec de nombreuses technologies empruntées au sport automobile pour garantir qu'elle puisse régulièrement réaliser ses prouesses époustouflantes.

Ce SUV imposant de la marque allemande peut atteindre une vitesse maximale de 260 km/h et passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes. Grâce à sa suspension pneumatique adaptative et au Porsche Torque Vectoring Plus, il est aussi à l'aise sur les circuits que pour emmener les enfants à l'école.

Mais ses capacités ne s'arrêtent pas là, car le Cayenne Electric et le Cayenne Turbo Electric sont tous deux équipés d'une transmission intégrale avec différents modes de conduite et d'une suspension facilement réglable qui lui permet également de traverser sans difficulté des terrains assez difficiles.

Porsche affirme également qu'il s'agit de l'un des véhicules électriques les plus aboutis sur le plan technologique qu'elle ait développés à ce jour, avec une nouvelle batterie haute tension de 113 kWh offrant une autonomie officielle de 640 km avec une seule charge.

Ajoutez à cela une architecture 800 V similaire à celle que l'on trouve sur la Macan Electric et la Taycan, et le Cayenne peut se recharger sans problème à 390 kW, la marque allemande suggérant que cela peut aller jusqu'à 400 kW dans de bonnes conditions de recharge.

Concrètement, cela se traduit par une recharge de 10 à 80 % en environ 16 minutes à partir des prises de recharge CC les plus rapides, ou par 320 supplémentaires en seulement 10 minutes de recharge.

Le modèle « d'entrée de gamme » n'est pas en reste, offrant 300 kW (408 ch) en fonctionnement normal et 325 kW (442 ch) et 835 Nm de couple lorsqu'il utilise le Launch Control. Il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, un temps digne d'une supercar.

Cependant, la liste des « premières mondiales » s'allonge encore lorsque l'on considère qu'il s'agira du premier véhicule électrique équipé en option d'un système de recharge inductive sans fil de 11 kW, qui se présente sous la forme d'une plaque de plancher en option payante permettant de recharger le véhicule sans avoir à le brancher.

Malgré la puissance colossale et la large gamme de capacités offertes par le Cayenne électrifié, Porsche continue de jouer la carte de la sécurité en proposant toujours un large choix d'options de motorisation.

Selon Matthias Becker, directeur des ventes et du marketing de Porsche, les variantes à moteur à combustion interne et hybrides seront développées jusqu'à la prochaine décennie.

En France, les prix ne sont pas totalement confirmés mais si on se base les annonces faites dans d'autres pays, le prix de départ devrait se situer autour de 109 000 € pour le Cayenne et 170 000 € pour le Cayenne Turbo, et les carnets de commande sont désormais ouverts.

Sur grand écran

(Image credit: Porsche)

Outre les modifications esthétiques bienvenues apportées à l'extérieur, le Cayenne Electric sera doté du plus grand écran jamais vu dans une Porsche.

Tout cela grâce à un nouvel écran central « Flow Display » à surface incurvée, un tableau de bord entièrement numérique avec technologie OLED de 14,25 pouces et un écran passager optionnel de 14,9 pouces.

Il existe également un affichage tête haute AR en option qui offre l'équivalent d'un écran de 87 pouces à 10 mètres devant le véhicule... au cas où vous auriez besoin d'encore plus d'images numériques pour vous éblouir.

La société allemande a également amélioré son nouvel assistant vocal alimenté par l'IA qui, selon la marque, comprend désormais « des requêtes complexes et interdépendantes, reconnaît le contexte et répond comme un véritable interlocuteur ».

Cet écran central Flow Display et l'écran passager en option peuvent également accueillir un nombre croissant d'applications tierces, Porsche ouvrant son écosystème numérique aux développeurs de streaming, de jeux et d'infodivertissement.