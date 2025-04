Un nouveau téléviseur Samsung RGB attendu en 2025, mais sa taille le destine à peu de foyers

Le premier téléviseur micro-LED RVB de Samsung affichera 115 pouces

Ce pourrait être le seul modèle lancé cette année, même si des versions plus petites devraient suivre

Cette technologie est également attendue cette année chez Hisense

Le prochain téléviseur de Samsung marque un tournant : il utilisera un rétroéclairage RVB, pressenti comme la prochaine grande innovation des téléviseurs haut de gamme.

Mais ce modèle se distinguera aussi par sa taille et son prix : avec 115 pouces, il sera trop grand pour la plupart des intérieurs et affichera un tarif difficilement accessible.

Samsung avait déjà présenté ses projets de téléviseurs micro-LED RVB : un prototype 8K avait été dévoilé lors du CES 2025. Il s’agissait alors d’un modèle de 98 pouces, mais la marque avait précisé que la taille finale pourrait varier… sans que l’on s’attende à un format encore plus grand.

Selon le site spécialisé The Elec, cette technologie micro-LED RVB sera réservée à une gamme ultra premium. D’autres modèles devraient suivre après le lancement de la version 115 pouces prévu cette année.

(Image credit: Future)

Pourquoi ce grand téléviseur Samsung fera sensation

Il ne s’agit pas d’un téléviseur micro-LED traditionnel. Cette technologie fonctionne habituellement comme l’OLED, avec des pixels émettant leur propre lumière. Ici, le téléviseur micro-LED RVB de Samsung repose sur un rétroéclairage associé à une dalle LCD, à l’image de ses modèles QLED – mais ce rétroéclairage peut afficher une large palette de couleurs, au lieu d’une teinte unique, ce qui permet une meilleure profondeur de couleur et une luminosité plus efficace.

Samsung a déjà indiqué que l’utilisation de micro-LED plutôt que de mini-LED pour le rétroéclairage permet d’intégrer "trois fois plus de LED", avec à la clé une luminosité renforcée et un nombre accru de zones de gradation locale pour un contrôle plus précis. Cela dit, ces LED ne correspondent pas tout à fait à la définition stricte du micro-LED.

L’équipe de TechRadar a pu voir cette technologie en démonstration, et l’enthousiasme est réel : si les premiers modèles seront très onéreux, les prix des mini-LED ont rapidement baissé, et la micro-LED pourrait suivre le même chemin.

Hisense a confirmé l’arrivée cette année de son premier modèle rétroéclairé RVB, d’une diagonale de 116 pouces – lui aussi attendu à un tarif élevé. TCL prévoit également de lancer un téléviseur utilisant cette technologie, mais en 2026.

Il a été précisé que cette technologie ne devrait pas coûter beaucoup plus cher que les téléviseurs mini-LED actuels… à condition qu’elle ne reste pas cantonnée aux formats supérieurs à 100 pouces, où les prix explosent. Reste à voir si des tailles plus réalistes seront proposées l’an prochain. En attendant, les mini-LED à prix abordable devraient conserver leur domination.