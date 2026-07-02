Les 3 TV à s'offrir pour suivre la coupe du monde d'après nos tests

La Coupe du monde est désormais entrée dans sa phase décisive, et c’est souvent le meilleur moment pour profiter des plus belles affiches sur un grand écran. Si vous envisagez encore de changer de téléviseur, certains critères restent essentiels pour regarder le football dans de bonnes conditions.

En tant que testeur de téléviseurs chez TechRadar, j’intègre systématiquement le sport à ma routine d’évaluation, avec une attention particulière portée au football. Pour ce type d’usage, un bon téléviseur doit offrir une excellente gestion des mouvements, une luminosité élevée et une bonne maîtrise des reflets. La justesse des couleurs et l’uniformité de la dalle sont également importantes, notamment pour afficher correctement les grandes zones vertes d’un terrain.

Voici donc trois téléviseurs que j’ai testés et qui, selon moi, répondent particulièrement bien à ces exigences.

Samsung QN90F

(Image credit: Future)

Pourquoi l'acheter ?

Excellente gestion des mouvements

Écran mat avec traitement antireflet

Un excellent rapport qualité-prix pour un téléviseur haut de gamme

Le Samsung QN90F était le modèle phare 4K Neo QLED de la marque pour 2025 et a obtenu la note maximale de cinq étoiles lors de notre test. Il a été désigné comme le meilleur téléviseur pour le sport l'année dernière dans plusieurs de nos classements.

Le QN90F offre une excellente gestion des mouvements, idéale pour restituer avec précision toute l'action trépidante de la Coupe du monde. Qu'il s'agisse d'un ballon en mouvement ou d'un ailier qui fonce sur le terrain, tout paraîtra fluide sur le QN90F.

Équipé de l'écran mat antireflet « Glare Free », introduit pour la première fois sur le Samsung S95D OLED, le QN90F est idéal pour regarder la télévision dans des pièces lumineuses. Il gère de manière experte les reflets miroirs qui peuvent gêner sur d'autres téléviseurs. Ce sera parfait pour les matchs de la Coupe du monde disputés tôt dans la journée.

Le QN90F offre également une excellente luminosité HDR en plein écran (661 nits en mode Standard) et un local dimming efficace, ce qui lui confère une très bonne uniformité d’écran, indispensable pour afficher la pelouse verte. Ces deux atouts contribueront à améliorer encore davantage la qualité de l’image.

À l’heure actuelle, le QN90F coûte moins de 800 euros en 50 pouces, ce qui est un excellent prix pour ce téléviseur.

TCL QM7K/C7K

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Pourquoi l'acheter ?

Un tarif très attractif au regard de ses prestations

Une image lumineuse et riche en couleurs

Une gestion des mouvements convaincante

TCL a proposé une gamme impressionnante de téléviseurs mini-LED l'année dernière, mais le meilleur rapport qualité-prix revenait au TCL QM7K, connu sous le nom de TCL C7K/Q7C.

Le QM7K/C7K offre avant tout d’excellents niveaux de luminosité pour un téléviseur mini-LED abordable. Avec une luminosité en plein écran de plus de 600 nits en HDR comme en SDR, c’est un téléviseur vraiment lumineux pour son prix, ce qui est important pour regarder les événements sportifs en journée et pour restituer fidèlement le terrain lors des matchs de la Coupe du monde. Nous avions noté dans notre test du QM7K qu’il était doté d’un écran réfléchissant, mais si vous parvenez à gérer cet aspect, le QM7K/C7K vaut largement l’investissement.

Avec les bons réglages, le QM7K/C7K offre également une bonne gestion des mouvements. Lorsque j’ai testé le C7K, le réglage de la réduction des saccades entre 3 et 5 a permis d’obtenir une image fluide qui ne semblait pas artificielle lorsque je regardais des extraits de matchs de football.

Le QM7K/C7K intègre également la nouvelle technologie Halo Control pour un assombrissement local et une réduction du blooming plus efficaces, et cela fonctionne. Attendez-vous à une image homogène lors du visionnage de la Coupe du monde.

Le véritable atout du QM7K/C7K, c’est son prix. Un modèle de 50 pouces coûtera environ 500€, ce qui est un prix exceptionnel pour ce téléviseur.

LG C5

(Image credit: Future)

Pourquoi l'acheter ?

Des performances de tout premier ordre

Une qualité d'image riche et immersive

Un excellent rapport qualité-prix en ce moment

Ainsi, même si nous recommandons généralement la technologie mini-LED plutôt que l'OLED pour le sport, je m'en voudrais de ne pas mentionner le LG C5 : l'un des meilleurs téléviseurs OLED que j'ai testés l'année dernière. Il n'offre pas la luminosité d'un téléviseur mini-LED et n'est donc pas aussi adapté au visionnage en journée, mais voici pourquoi vous devriez l'envisager.

La gestion des mouvements du C5 est brillante. Il m’a suffi de sélectionner le mode « Natural » dans les paramètres TruMotion pour constater que le C5 était excellent pour regarder du sport, gérant avec brio les mouvements brusques et les changements de direction de la caméra lors d’un match de football intense. L’image restait naturelle et fluide tout au long du match, quoi qu’il se passe à l’écran. Si vous êtes un puriste qui déteste le lissage des mouvements, il s’en sort très bien dans ce cas-là aussi.

En mode « Standard », le C5 offre des couleurs vives et riches qui ne manqueront pas de faire ressortir les maillots des joueurs à l’écran. Il restitue également les textures nettes et les détails qui font la renommée des écrans OLED, ce qui rendra les matchs de la Coupe du monde particulièrement beaux. Le C5 excelle également dans la conversion ascendante, ce qui sera idéal pour tous les matchs diffusés en HD/SDR.

Le C5 dispose toutefois d’un écran réfléchissant ; si vous disposez d’une pièce très lumineuse sans possibilité de contrôler la luminosité, l’un des modèles mini-LED mentionnés ci-dessus sera préférable. Mais alors que le C5 en 65 pouces est disponible au prix de 1 300€, il est difficile de ne pas le recommander. Les stocks semblent suffisants pour l’instant, mais avec l’excellent LG C6 désormais disponible, le C5 pourrait bien ne plus être disponible très longtemps.