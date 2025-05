Le LG C4 à 989€, un prix complètement dingue pour un téléviseur de ce niveau

Pour son lancement le téléviseur LG C4 en 55 pouces (139 cm) s’affichait à 2000€ et aujourd’hui on peut se l’offrir pour moins de 989 euros seulement. Un prix complètement irrésistible quand on sait la qualité de ce modèle. Il figure comme le meilleur rapport qualité-prix dans notre comparatif de TV OLED mais aussi dans notre comparatif des meilleurs TV toutes catégories confondues (OLED, 4K, QLed...).

LG TV OLED C4 55 pouces: était 1 076 € maintenant 989 € à Amazon Ca y est, on peut s’offrir le LG C4 pour moins de 1000 euros. Que ce soit pour sa qualité d’image ou les performances qu’il offre aux gamers, ce téléviseur lancé par LG en 2024 avait amorcé une lente baisse des prix mais il franchit aujourd’hui un palier en passant sous les 1000€.

Un téléviseur de rêve pour les fans de cinéma et de jeu vidéo

Nos testeurs ont été impressionnés par la qualité de l’image délivrée par le C4. Une performance due à un niveau de luminosité en nette progression par rapport au C3 sorti en 2023. Cela permet de faire ressortir tous les détails y compris dans les zones d’ombre. Et même dans des environnements très lumineux, le C4 s’en tire haut la main par rapport aux autres OLED de milieu de gamme grâce à un écran antireflet efficace.

Bien sûr, le C5 sorti cette année améliore un peu les performances mais comme nous le disions dans notre test, les améliorations apportées par le LG C5 ne sont pas suffisamment significatives pour se précipiter.

Les fans de jeux vidéo seront également comblés puisque le C4 embarque toutes les technologies nécessaires pour rendre le jeu vidéo parfaitement immersif. Ses quatre ports HDMI 2.1 prennent en charge les jeux 4K 120 Hz, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync et 4K Dolby Vision, et le C4 est l'un des premiers téléviseurs à être certifié 144 Hz par Nvidia. Lorsque le téléviseur détecte une console de jeu, il passe en mode Game Optimizer, qui permet un temps de latence d'entrée impressionnant de 9,2 ms (en mode Boost) et fournit également un menu spécial jeu pour effectuer des ajustements à la volée.

De plus vous profiterez d’une des interfaces les plus efficaces. En effet, webOS développé par LG offre un look épuré pour accéder facilement à tous ces contenus mais aussi à des recommandations personnalisées de contenus.

Attention, les quantités sont limitées et il pourrait bien ne pas y en avoir pour tout le monde.