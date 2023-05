Test de la manette PowerA Fusion Pro 3 : de belles fonctionnalités, un design qui laisse à désirer

Construction légère et bon marché

Légèrement plus chère

La manette filaire Fusion Pro 3 de PowerA met en avant ses fonctionnalités annexes. Les quatre boutons arrière programmables, les sticks interchangeables et le verrouillage des gâchettes fonctionnent tous très bien et sont des ajouts très appréciés. Attendez-vous cependant à une manette légère et à une sensation générale moins agréable qu'avec la manette sans fil officielle de la Xbox. C'est dommage, compte tenu de son prix plus élevé.

La PowerA Fusion Pro 3 est une option solide si vous recherchez une alternative filaire à la manette sans fil officielle de la Xbox. Fabriquée sous le label de qualité Designed for Xbox, vous pouvez vous attendre à une manette efficace - bien que peu remarquable - de la part de PowerA.

La Fusion Pro 3 brille par ses fonctions supplémentaires que vous ne trouverez pas sur la console Xbox Series X|S de Microsoft. Les quatre boutons arrière entièrement programmables sont un excellent ajout à la manette, et peuvent être facilement mappés à l'aide du bouton Program situé à l'arrière. Les gâchettes à trois positions, le bouton de volume du micro, les pouces interchangeables et la plaque frontale fonctionnent tous comme prévu et sont des ajouts très appréciés.

Ce qui fait défaut à la PowerA Fusion Pro 3, par rapport aux meilleures manettes Xbox dans sa gamme de prix, c'est la qualité de fabrication et du toucher. En dépit de toutes ses caractéristiques, la manette de jeu a fait quelques concessions en termes de design. C'est particulièrement évident au niveau des gâchettes et des boutons latéraux, qui ne sont pas très agréables au toucher. Dans l'ensemble, la Fusion Pro 3 vaut la peine d'être examinée si vous recherchez une manette filaire de milieu de gamme avec quelques caractéristiques impressionnantes.

PowerA Fusion Pro 3 : prix et disponibilité

La PowerA Fusion Pro 3 est disponible à l'achat dès maintenant pour 79,99€ chez de nombreux détaillants.

PowerA Fusion Pro 3 : design

La PowerA Fusion Pro 3 donne une bonne impression dès sa sortie de la boîte. Elle est livrée dans son propre étui de transport, ce qui est toujours un plus appréciable lorsqu'il s'agit de manettes plus onéreuses. Ouvrez l'étui et vous trouverez la manette elle-même, un câble de 3 mètres, ainsi que deux manettes de jeu interchangeables.

La qualité de construction générale est légèrement supérieure à celle des manettes moins chères du même fabricant, mais n'offre pas la sensation de solidité de la manette sans fil Xbox, ce qui est dommage étant donné que la Fusion Pro 3 est plus chère que la manette de Microsoft.

La Fusion Pro 3 donne une impression de légèreté et de qualité "bon marché" qu'il est difficile d'ignorer si l'on est habitué aux meilleures manettes Xbox. Il en va de même pour la sensation de légèreté des gâchettes et des boutons latéraux. Heureusement, les verrouillages de la gâchette permettent de donner un peu plus d'appui à vos doigts, c'est pourquoi nous vous conseillons de les régler au maximum. Par défaut, les gâchettes sont légèrement lâches.

Mais les mauvaises nouvelles s'arrêtent là en ce qui concerne le design. PowerA a fait un excellent travail avec les sticks et les boutons frontaux, tous deux réactifs et tactiles. On peut en dire autant du D-pad ; ce n'est pas le meilleur au monde, mais nous apprécions les extrémités surélevées de chaque direction qui permettent à votre pouce de se poser facilement au centre.

Une autre partie agréable est la plaque frontale amovible. Si vous trouvez que le noir uni par défaut est un peu fade, vous pouvez facilement le déclipser et mettre une autre plaque de marque PowerA, dont beaucoup arborent des designs sous licence officielle.

PowerA Fusion Pro 3 : performances

La PowerA Fusion Pro 3 brille vraiment par ses fonctions auxiliaires. Ses quatre boutons arrière mappables fonctionnent incroyablement bien et sont agréables au toucher. Vous pouvez leur assigner des entrées facilement en maintenant le bouton Program à l'arrière du pad. Malheureusement, vous ne pourrez pas définir plusieurs profils, ce qui vous obligera à changer souvent de bouton si vous passez d'un jeu à l'autre.

Les verrouillages de la gâchette peuvent être problématiques lorsqu'il s'agit de contrôleurs tiers, comme nous l'avons vu avec l'HyperX Clutch Gladiate, où ils ne réagissaient pas toujours. Cependant, ils fonctionnent parfaitement sur la Fusion Pro 3, quelle que soit la plateforme, qu'il s'agisse de la Xbox Series X|S, de la Xbox One ou du PC. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons préféré garder les verrouillages de gâchette sur le réglage intermédiaire pour les rendre un peu plus robustes. Cependant, le réglage le plus serré est idéal pour les gâchettes rapides dans des jeux comme Halo Infinite et Fortnite.

Une autre touche agréable est le bouton de volume du micro, situé entre le D-pad et le stick analogique droit. Une pression dans un sens ou dans l'autre permet d'augmenter ou de diminuer le volume du micro si vous avez un casque branché. Une pression centrale permet également de couper le son du micro. Il s'agit d'une fonction embarquée intéressante que nous aurions aimé trouver sur d'autres manettes, et qui évite d'avoir à ouvrir les paramètres de la Xbox séparément.

En ce qui concerne les performances globales, la PowerA Fusion Pro 3 offre une expérience satisfaisante si l'on ne tient pas compte de ses caractéristiques supplémentaires. Il s'agit d'une manette très solide, bien qu'un peu basique, qui constitue un choix respectable si vous êtes à la recherche d'un pad de rechange ou d'une alternative strictement filaire.

Devrais-je acheter la PowerA Fusion Pro 3 ?

Achetez-la si ...

Vous aimez les fonctionnalités Pro

La PowerA Fusion Pro 3 vous couvre avec des boutons arrière mappables, des sticks interchangeables, un bouton de volume dédié au micro et bien plus encore.

Vous aimez la personnalisation

La plaque frontale interchangeable de la Fusion Pro 3 est une petite touche supplémentaire, parfaite pour ceux qui aiment personnaliser leurs pads à moindre coût.

Vous jouez à des jeux de tir en ligne

Les verrouillages de gâchette de la Fusion Pro 3 sont excellents pour les jeux de tir à la première et à la troisième personne.

Ne l'achetez pas si...

Votre budget est serré

La Fusion Pro 3 est un peu plus chère, à la limite du milieu de gamme.

Vous recherchez une manette sans fil

La Fusion Pro 3 est strictement filaire, mais le câble est suffisamment long pour s'adapter à des pièces et des configurations de toutes tailles.

Vous voulez une sensation haut de gamme

La manette semble un peu bon marché et fragile pour sa gamme de prix, bien que les boutons, les sticks et le D-pad améliorent la situation.