Utiliser L'IA pour accélérer la croissance des PME

Pour répondre à ces besoins, les PC Dell Pro AI équipés de Windows 11 Professionnel et de processeurs Intel® Core Ultra constituent une solution performante. Conçus pour offrir une expérience d'IA optimisée, une productivité accrue et une sécurité intégrée robuste, ces appareils permettent aux entreprises de travailler plus rapidement et de réduire les incidents de sécurité. Afin de rendre cette technologie plus accessible, Dell APEX PC as a Service (PCaaS) permet aux entreprises d'acquérir ces PC IA via un abonnement, évitant ainsi les coûts initiaux, simplifiant la gestion informatique et favorisant une rotation durable des technologies. Cette approche aide les organisations à investir dans l'avenir, à améliorer leur efficacité et à acquérir un avantage concurrentiel.

Etes-vous un expert ? Abonnez-vous à notre newsletter Inscrivez-vous à la newsletter TechRadar Pro pour recevoir toutes les actualités, les opinions, les analyses et les astuces dont votre entreprise a besoin pour réussir ! Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance