Un PC IA pour chaque cas d'utilisation

Tutos
Par publié
Un PC IA pour chaque cas d&#039;utilisation
(Crédit photo: Dell Technologies)

Les PC IA Dell, les PC Copilot+ et les PC IA hautes performances donnent accès à des NPU, des GPU et des CPU avancés rendant l’IA accessible et rentable pour tous, partout, dès aujourd’hui.

Dell Technologies recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises.