Un centre de données Meta identifié comme source de la contamination du système de recyclage de l'eau d'une ville

Meta était à l'origine de la contamination bactérienne qui a entraîné la fermeture des stations de traitement des eaux usées de Cheyenne.

Cette eau était utilisée pour remplir et rincer les systèmes de refroidissement en circuit fermé d'un centre de données Meta.

La ville de Cheyenne a suspendu pour une durée indéterminée le traitement des eaux recyclées issues des projets de centres de données.

Le Conseil des services publics de Cheyenne (Wyoming) a annoncé que la ville n’accepterait plus les eaux usées industrielles provenant du système de refroidissement en circuit fermé du centre de données de Meta, après avoir détecté une bactérie rare dans les stations de traitement des eaux réutilisées de la ville.

Cette bactérie a été détectée après que Goat Systems LLC (chargée de la construction du campus de Meta à Cheyenne) eut rejeté des eaux usées dans le réseau d’assainissement de Cheyenne. Des analyses ont ensuite révélé que la bactérie Cupriavidus gilardii avait contaminé la station, le Conseil ayant récemment désigné le centre de données de Meta comme source de la contamination.

Deux stations de traitement des eaux usées ont été mises hors service, et une opération de nettoyage de plusieurs mois est en cours. Goat Systems s'était initialement vu retirer son autorisation de rejet d'eaux usées fin mars, avant même l'entrée en vigueur d'une interdiction plus large visant les autres centres de données de Cheyenne.

Meta pollue une station d'épuration

La contamination s'est produite lors d'une opération de rinçage et de mise en service des systèmes de refroidissement en circuit fermé du campus. Cette procédure consiste à faire circuler de l'eau dans les canalisations utilisées pour refroidir les centres de données afin d'éliminer les débris et les contaminants, avant de remplir le circuit avec un liquide de refroidissement et de le sceller.

L'eau de rinçage a ensuite été acheminée vers le réseau d'assainissement de la ville par la société Goat Systems. Selon Frank Strong, responsable de la division ingénierie et ressources en eau de la régie locale, l'origine de la bactérie demeure inconnue. Il précise toutefois que l'eau utilisée pour le rinçage avait été achetée directement auprès de la régie des eaux.

Cet incident soulève de nouvelles interrogations sur la capacité des stations d'épuration à traiter les eaux usées industrielles générées par la construction des centres de données. Les systèmes de refroidissement en circuit fermé utilisent souvent des produits chimiques, comme le propylène glycol, en tant qu'antigel. Or, de nombreuses installations de traitement des eaux ne sont pas conçues pour filtrer efficacement ces substances, ni d'autres composés similaires.

Autre sujet d'inquiétude : l'eau traitée par les stations d'épuration de Cheyenne est ensuite réutilisée pour arroser des espaces publics, notamment des parcs et des parcours de golf. Les autorités craignent donc que Cupriavidus gilardii, la bactérie détectée, puisse provoquer des infections chez l'homme si elle est dispersée sous forme d'aérosols.

Les deux installations concernées, Dry Creek et Crow Creek, ont été contraintes de fermer en février afin d'être décontaminées et remises en état. Elles ont finalement été autorisées à reprendre leurs activités à la fin du mois de juin et traitent de nouveau les eaux usées recyclées.

Le conseiller municipal de Cheyenne, Pete Laybourn, a qualifié la révélation selon laquelle Meta était à l'origine de la contamination de « très, très mauvaise surprise », ajoutant qu'il lui restait « encore beaucoup de choses à comprendre » et que cette découverte « complique clairement la situation ».

Un argument de plus pour les opposants à l'implantation des centres de données

De nombreux groupes à travers les États-Unis militant pour un gel de la construction de centres de données ont souvent fait part de leurs inquiétudes concernant l’utilisation des infrastructures locales d’approvisionnement en eau et en énergie. Aujourd’hui, ces deux préoccupations se sont avérées fondées.

Certaines communautés situées dans des zones où des projets de construction de nouveaux centres de données sont en cours ont connu des hausses de plus de 10 % du prix de l’électricité, car ces nouveaux centres de données nécessitent d’énormes quantités d’énergie pour produire la puissance de calcul requise par les modèles d’IA. Un projet de loi actuellement examiné par le Congrès vise à obliger les géants de la technologie à payer l’énergie qu’ils consomment, ainsi qu’à financer la modernisation des infrastructures afin de garantir un approvisionnement électrique fiable aux communautés locales.

Dans d’autres régions des États-Unis, des centres de données sont construits dans des zones touchées par la sécheresse, menaçant des écosystèmes locaux déjà en péril et soulevant des inquiétudes quant à la priorité accordée aux ressources en eau pour les exploitations agricoles et les communautés locales.

Source Tom’sHardware