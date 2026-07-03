Samsung veut remplacer les SSD M.2 par une puce plus petite qu'un ongle

Le premier dispositif de stockage UFS 5.0 de Samsung offre des vitesses de 10,8 Go/s, surpassant celles du PCIe 4.0, ainsi qu'un rendement supérieur de 40 %, le tout dans une puce de la taille d'un ongle, conçue pour les applications d'intelligence artificielle.

Samsung dévoile le premier dispositif de stockage UFS 5.0 du marché : une puce de la taille d’un ongle capable d’atteindre une vitesse de lecture de 10,8 Go/s.

Avec des capacités pouvant atteindre 1 To, elle présente un argument de poids pour remplacer les disques M.2 existants dans les ordinateurs portables, les appareils mobiles et les consoles de jeux, entre autres.

Cette puce est également pertinente pour l'IA, offrant une augmentation significative des vitesses de lecture pour les solutions d'IA embarquées, ainsi qu'une réduction de 40 % de la consommation d'énergie par rapport à l'UFS 4.1.

Samsung a dévoilé ce qu’il considère comme la première présentation de l'UFS 5.0, une nouvelle norme de stockage destinée à ses clients.

Le géant de la mémoire et du stockage a montré sa nouvelle puce de stockage le 23 juin dernnier, tout en positionnant sa norme de stockage embarqué comme une avancée majeure pour les solutions d’IA localisées, c’est-à-dire intégrées aux appareils.

Samsung affirme que ses puces, conformes à cette norme, offrent une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 10,8 Go/s et une vitesse d'écriture séquentielle pouvant atteindre 9,5 Go/s, ce qui les rend plus de deux fois plus rapides que la norme UFS précédemment courante, dont les vitesses s'élèvent respectivement à 4,2 Go/s et 2,8 Go/s.

Une mémoire flash plus rapide, moins gourmande en énergie et dans un format plus compact

La dernière offre de Samsung ne se résume pas à une simple amélioration progressive des vitesses brutes par rapport aux générations précédentes ; elle ouvre la voie à des appareils qui restent encore à venir, alors que le monde est confronté au besoin de solutions d’IA intégrées aux appareils, même si la demande pour des solutions plus localisées dépasse largement les attentes de nombreux fabricants.

L’IA générative s’appuyant souvent sur la mémoire flash NAND rapide comme substitut à la DRAM, relativement plus coûteuse, alors même que les smartphones et les ordinateurs sont de plus en plus touchés par la hausse des prix de ces deux composants, l’offre de Samsung basée sur la technologie UFS 5.0 comble une lacune importante pour bon nombre de ses clients OEM ainsi que pour sa propre gamme d’appareils intelligents.

« À l’ère de l’IA embarquée, les dispositifs de stockage deviennent un facteur clé déterminant l’expérience de l’IA », a souligné Jangseok Choi, responsable de la planification des produits mémoire chez Samsung Electronics.

« Alors que nous franchissons avec succès l’étape du développement de la première solution UFS 5.0 du secteur, Samsung établit une nouvelle norme en matière de stockage mobile et continuera à stimuler l’innovation sur le marché des plateformes mobiles de nouvelle génération. »

Alors que les solutions d’IA s’étendent des hyperscalers à des appareils plus petits que les montres connectées, l’offre de Samsung prend encore plus d’importance. Le boîtier de sa solution est 16,7 % plus petit que celui de la génération précédente, mesurant à peine 7,5 mm x 13 mm x 0,9 mm, soit une taille inférieure à celle de l’ongle de la plupart des gens.

La plus grande réussite de Samsung réside toutefois peut-être dans le gain d’efficacité énergétique de 40 % qu’il revendique par rapport au prédécesseur de sa nouvelle puce, tout en offrant des vitesses qui rendent sa solution viable pour la plupart des modèles locaux.

Samsung vantant des vitesses de lecture aléatoire 5 fois plus rapides, il est clair que l’entreprise vise à positionner son prochain module UFS comme la solution de référence pour l’inférence IA en aval, ce qui pourrait représenter une menace bien réelle pour certains des disques SSD NVMe les plus puissants du marché.