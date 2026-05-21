Réduisez vos coûts de stockage et gagnez en efficacité grâce aux capacités supérieures de réduction des données de Dell PowerStore
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Par TechRadar Pro publié
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Avec PowerStore, les entreprises peuvent stocker davantage de données en utilisant beaucoup moins de matériel physique, réduisant ainsi leurs dépenses en équipements, en énergie, en refroidissement et en logiciels. Son interface de gestion intuitive, optimisée par l'IA, simplifie les opérations quotidiennes, tandis que la protection intégrée des données et les options de mise à niveau simplifiées garantissent une fiabilité et une résilience à long terme. Téléchargez l'application pour en savoir plus.
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