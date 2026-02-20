Réduire les coûts de stockage et augmenter l'efficacité avec les fonctionnalités supérieures de réduction des données de Dell PowerStore

Tutos
Par publié
Réduire les coûts de stockage et augmenter l&#039;efficacité avec les fonctionnalités supérieures de réduction des données de Dell PowerStore
(Crédit photo: Dell Technologies)

Avec PowerStore, les entreprises peuvent stocker davantage de données tout en utilisant beaucoup moins de matériel physique — réduisant ainsi les coûts liés aux équipements, à l’énergie, au refroidissement et aux logiciels. Son interface de gestion intuitive, renforcée par l’IA, simplifie les opérations quotidiennes, tandis que la protection des données intégrée et les options de mise à niveau du cycle de vie garantissent une fiabilité et une résilience à long terme. Téléchargez pour en savoir plus.