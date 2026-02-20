Réduire les coûts de stockage et augmenter l'efficacité avec les fonctionnalités supérieures de réduction des données de Dell PowerStore
Avec PowerStore, les entreprises peuvent stocker davantage de données tout en utilisant beaucoup moins de matériel physique — réduisant ainsi les coûts liés aux équipements, à l’énergie, au refroidissement et aux logiciels. Son interface de gestion intuitive, renforcée par l’IA, simplifie les opérations quotidiennes, tandis que la protection des données intégrée et les options de mise à niveau du cycle de vie garantissent une fiabilité et une résilience à long terme. Téléchargez pour en savoir plus.
