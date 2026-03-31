Qu'est-ce qu'OpenClaw ? Une IA agentique capable d'automatiser n'importe quelle tâche

Vous avez probablement déjà utilisé un outil d’IA pour rédiger un e-mail ou résumer un document. Mais que se passerait-il si votre assistant IA pouvait réellement envoyer cet e-mail, organiser votre boîte de réception et planifier l’appel de suivi pendant que vous préparez votre café ? C’est précisément l’écart qu’OpenClaw entend combler.

Les professionnels confrontés à des flux de travail numériques répétitifs suivent cet outil de près. Si vous gérez des calendriers, relancez des prospects, traitez des messages clients ou jonglez avec une douzaine d’onglets ouverts en permanence, OpenClaw promet de confier ces tâches à une IA capable de les mener de bout en bout, et pas seulement d’expliquer comment les réaliser.

Qu’est-ce qu’OpenClaw (aussi appelé Moltbot ou Clawdbot) ?

OpenClaw est un agent d’IA open source qui fonctionne sur votre propre matériel et relie des modèles de langage de grande taille (LLM) comme Claude ou ChatGPT aux logiciels et services que vous utilisez au quotidien.

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Contrairement à un chatbot classique, il ne s’arrête pas à la génération d’une réponse. Il peut passer à l’action : lire et écrire des fichiers, envoyer des messages, naviguer sur le web, exécuter des scripts et appeler des API externes, le tout via des applications de messagerie familières comme WhatsApp, Telegram ou Slack.

Le projet a été créé par le développeur autrichien Peter Steinberger, fondateur de PSPDFKit. Il repose sur un processus local appelé « Gateway », qui agit comme un plan de contrôle entre vos applications de messagerie et le modèle d’IA, en acheminant les instructions et en exécutant les tâches. Autrement dit, il donne à votre IA des mains et une mémoire persistante, et pas seulement une voix. Le LLM fournit le raisonnement ; OpenClaw fournit l’infrastructure permettant d’agir.

Ce qui le distingue des plateformes d’IA gérées est le niveau de contrôle offert. L’historique des conversations, l’état des sessions et l’exécution des outils restent sur votre propre infrastructure. Les seuls appels sortants concernent l’API du fournisseur de LLM que vous avez choisi.

Lancement, viralité et premiers retours

OpenClaw a vu le jour en novembre 2025 sous le nom de Clawdbot. Il a été renommé Moltbot en janvier 2026 à la suite d’une plainte pour atteinte à une marque déposée déposée par Anthropic, puis rebaptisé OpenClaw trois jours plus tard. Quelques semaines après ce dernier changement de nom, le projet dépassait les 100 000 étoiles sur GitHub et devenait l’un des outils les plus commentés dans les communautés de développeurs sur Reddit, LinkedIn et X.

Le moment viral a été en partie porté par le projet Moltbook, une plateforme expérimentale où des agents OpenClaw peuvent interagir entre eux plutôt qu’avec des utilisateurs humains. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors de la GTC 2026 qu’OpenClaw était « probablement la sortie logicielle la plus importante jamais publiée », établissant des comparaisons avec l’impact à long terme de Linux.

Sam Altman s’est montré suffisamment intéressé par le projet pour recruter directement Steinberger et a annoncé en février 2026 qu’OpenClaw rejoindrait une fondation open source.

État actuel, perspectives, avantages et inconvénients

OpenClaw a dépassé les 250 000 étoiles sur GitHub, dépassant React comme projet non agrégateur le plus étoilé de la plateforme. Steinberger travaille désormais chez OpenAI, et le projet est gouverné par une fondation open source indépendante. L’adoption en entreprise progresse, Nvidia exploitant apparemment des instances OpenClaw dans ses équipes internes pour des tâches allant du développement d’outils à l’écriture de code.

Cela dit, la plateforme continue d’évoluer. Des chercheurs en sécurité chez Cisco, Gartner et Trend Micro ont signalé des risques réels liés à la configuration par défaut du déploiement, et la place de marché des compétences a connu des abus de chaîne d’approvisionnement. Ces points sont détaillés plus bas.

Swipe to scroll horizontally Pour Contre Gratuit et libre Complexe à configurer Fonctionne sur votre propre matériel Risques de sécurité par défaut Compatible avec tous les principaux LLM Nécessite l'installation de Node.js Plus de 100 compétences intégrées Risques liés aux plateformes de mise en relation professionnelle Assistance multicanal Une courbe d'apprentissage abrupte Mémoire persistante Exposition immédiate à l'injection

Au cœur du système, OpenClaw constitue une couche locale d’orchestration. Il s’installe sur votre machine ou sur un serveur et exécute un processus en arrière-plan appelé Gateway, qui écoute par défaut sur le port 18789. Lorsqu’un message est envoyé via WhatsApp, Telegram ou un autre canal connecté, le Gateway le reçoit, le normalise et l’achemine vers la session d’agent appropriée.

Le moteur d’agent charge ensuite le contexte à partir d’un ensemble de fichiers texte dans l’espace de travail. Parmi eux figurent SOUL.md, qui définit le comportement de l’agent ; AGENTS.md, qui décrit son rôle ; et TOOLS.md, qui encadre ses capacités. Il recherche également dans un dossier de mémoire locale les éléments pertinents issus de conversations précédentes. L’ensemble est compilé dans un prompt système transmis au LLM choisi.

Le LLM analyse le contexte complet et décide de l’action suivante. Si une simple réponse suffit, il la rédige. Si une action est nécessaire, il demande l’exécution d’un outil. Le moteur d’agent intercepte cette requête et l’exécute directement : lancement d’une commande shell, ouverture d’un navigateur, lecture ou écriture d’un fichier ou appel d’une API. La réponse est ensuite transmise via le canal de messagerie d’origine.

La mémoire repose sur des fichiers locaux. Comme tout est écrit sur votre machine plutôt que sur un serveur distant, les sessions OpenClaw persistent après redémarrage. Une information communiquée le lundi reste connue le vendredi. Il est également possible de configurer plusieurs agents avec des personnalités, des outils et des permissions distincts, tous exécutés via un seul processus Gateway.

Les capacités sont étendues grâce aux « Skills », des fichiers d’instructions au format Markdown stockés dans l’espace de travail. Plus de 100 compétences intégrées sont disponibles, couvrant notamment la gestion de calendrier, les e-mails, l’automatisation du navigateur et l’intégration CRM. La communauté maintient un registre permettant de trouver et de contribuer à d’autres compétences. OpenClaw n’injecte que les compétences pertinentes pour chaque requête spécifique, plutôt que de tout charger d’un coup, ce qui maintient un prompt système maîtrisable et des réponses plus ciblées.

Cas d’usage d’OpenClaw

OpenClaw est indépendant du modèle, auto-hébergé et hautement configurable, ce qui le rend suffisamment flexible pour couvrir un large éventail de flux de travail. Les entreprises qui l’utilisent signalent un intérêt particulier pour l’automatisation des pipelines de génération de prospects et la réduction des tâches administratives manuelles.

Parmi les cas d’usage pratiques les plus fréquents :

Gestion de la boîte de réception et du calendrier : tri des messages, rédaction de réponses, planification de réunions en fonction du contexte

tri des messages, rédaction de réponses, planification de réunions en fonction du contexte Flux de génération de prospects : recherche de prospects, audit de sites web et intégration des résultats dans un CRM

recherche de prospects, audit de sites web et intégration des résultats dans un CRM Briefings matinaux : agrégation des actualités, tâches et notifications dans un résumé quotidien

agrégation des actualités, tâches et notifications dans un résumé quotidien Chaînes de production de contenu : rédaction, relecture et publication à partir d’un seul prompt

rédaction, relecture et publication à partir d’un seul prompt Assistance à la revue de code : intégration aux outils de développement pour résumer des pull requests ou signaler des problèmes

intégration aux outils de développement pour résumer des pull requests ou signaler des problèmes Outils internes : création d’outils légers pour des tâches ne justifiant pas un projet logiciel complet

création d’outils légers pour des tâches ne justifiant pas un projet logiciel complet Gestion de fichiers et de données : organisation, recherche et transformation de documents dans différents dossiers

organisation, recherche et transformation de documents dans différents dossiers Automatisation d’API : connexion à des services tiers sans écrire de code d’intégration personnalisé

OpenClaw est une application Node.js. En préalable, Node.js 22 ou version ultérieure doit être installé sur votre système d’exploitation. Ensuite, la méthode la plus rapide consiste à lancer l’assistant officiel d’installation via une commande dans le terminal. Celui-ci guide la connexion à un LLM, l’association d’un premier canal de messagerie et l’installation d’un service en arrière-plan fonctionnant en continu. Le système est compatible avec macOS, Linux et Windows (WSL2 est recommandé pour Windows).

Pour un déploiement géré plus sécurisé, des fournisseurs VPS comme Hostinger et DigitalOcean proposent des instances OpenClaw en un clic avec des images renforcées sur le plan de la sécurité. Cela évite d’avoir à gérer soi-même le provisionnement du serveur et permet de maintenir l’outil séparé du réseau local. Red Hat AI propose également un déploiement entreprise via OpenShift, ajoutant des contrôles d’accès basés sur les rôles sans modifier le code de l’agent.

Il convient toutefois de noter que les outils d’IA agentique orientés exécution comme OpenClaw ne sont pas sécurisés par défaut. Le Gateway nécessitant des permissions étendues pour fonctionner efficacement, une instance mal configurée ou exposée publiquement peut être exploitée. La société de sécurité Acronis a constaté qu’un honeypot imitant une passerelle OpenClaw attirait des tentatives d’exploitation en quelques minutes après sa mise en ligne. Il est recommandé de maintenir le Gateway derrière une boucle locale ou un réseau privé de confiance, de gérer soigneusement les clés API et de vérifier toute compétence tierce avant son installation depuis le registre communautaire.