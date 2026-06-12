Nvidia vient de perdre près de 330 milliards de dollars en une journée, et ce n’est pas un accident isolé

La capitalisation boursière de Nvidia a chuté de 6 % après des prévisions plus faibles que prévu de la part du fabricant de puces rival Broadcom

L’action a effacé 330 milliards de dollars de capitalisation boursière de Nvidia, lui faisant brièvement perdre son statut d’entreprise à 5 000 milliards de dollars avant de le retrouver dans la même séance

Ce comportement correspond à la manière dont les actions à bêta élevé, plus volatiles, liées aux puces et à l’IA, réagissent aux résultats

Nvidia reste la plus grande valeur du marché avec une capitalisation de 5 000 milliards de dollars, mais les récents mouvements du marché, liés à une autre star de la Bourse, Broadcom, ont pu ébranler la conviction de certains de ses soutiens clés dans un marché de plus en plus méfiant face aux valorisations élevées de l’IA en 2026.

Le dernier rapport de résultats de Broadcom a mis en avant une solide performance avec des prévisions conformes, confirmant son statut comme l’un des fabricants de puces les plus importants dans un marché qui continue de réorienter ses ressources vers l’IA.

Malgré cela, des prévisions plus faibles que prévu pour les ventes futures de puces ont pu surprendre un marché habitué à des résultats supérieurs aux attentes, alors que les investisseurs continuent de chercher le prochain gagnant centré sur l’IA, avec SpaceX, OpenAI et Anthropic qui s’imposent comme des introductions en Bourse à surveiller.

Un simple accroc ou une faille plus profonde ?

Nvidia a chuté de 6 % en une seule séance vendredi, effaçant près de 330 milliards de dollars de capitalisation, tandis que ses pairs (AMD, Micron et Qualcomm) ont enregistré des replis de plus de 9 % dans un contexte de rotation des investisseurs hors des valeurs liées aux puces.

Même si cela reste loin des 19 % perdus par Broadcom sur deux séances, cela reflète des inquiétudes croissantes quant au fait que la croissance de l’IA finira par ralentir, même pour le leader du secteur.

Le repli de Nvidia provient ironiquement des prévisions de Broadcom, qui table sur 16 milliards de dollars de ventes de puces IA au troisième trimestre, contre 17,2 milliards attendus par le consensus de Wall Street, et certains peuvent y voir un signal qu’une demande plus faible pourrait profiter à Nvidia, qui a vendu ses puces à un rythme très élevé ces dernières années, avec des délais d’attente de plusieurs mois, voire plusieurs années, pour ses modèles les plus avancés.

Des facteurs externes entrent aussi en jeu. Nvidia a d’abord peu réagi aux mouvements de Broadcom, mais la situation s’est aggravée après un rapport sur l’emploi américain de mai 2026 plus solide que prévu, qui a réduit les espoirs de baisse des taux par la Réserve fédérale à court terme, certains acteurs du marché envisageant même une hausse. À cela s’ajoutent des pressions macroéconomiques, une audition imminente au Sénat sur les ventes de puces à la Chine, et un contexte marqué par la guerre entre les États-Unis et l’Iran qui continue de capter l’attention mondiale.

Un sentiment des investisseurs partagé

Nvidia s’est partiellement redressée lors de la séance suivante, en hausse de 1,7 % lundi avant de reculer légèrement mardi, et restait en baisse en préouverture mercredi au moment de la rédaction, alors que les investisseurs cherchent encore une direction, tandis que l’introduction en Bourse de SpaceX approche.

Nvidia publiera ses résultats annuels le 26 août 2026, et si les attentes restent élevées pour ce que beaucoup considèrent comme le pilier de l’industrie de l’IA, à l’image des résultats de Broadcom qui influencent tout le secteur, les résultats de Nvidia pourraient à leur tour orienter le sentiment des investisseurs pour l’ensemble du segment.

Cela pourrait affecter des milliards, voire des milliers de milliards de dollars d’investissements actuels et futurs dans un secteur qui exige de plus en plus de nouveaux moteurs pour soutenir sa croissance, alors que les concurrents chinois de l’IA cherchent à capter une part plus importante du marché.