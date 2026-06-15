L’Ukraine affiche une ambition gigantesque et veut devenir le premier fabricant mondial de drones et de robots militaires

L’Ukraine veut inonder les futurs champs de bataille de millions de drones de combat chaque année

Kyiv affirme que ses usines de drones pourraient dépasser la production militaire russe et chinoise

Les drones ukrainiens frappent désormais des cibles militaires et énergétiques en profondeur en Russie

Le ministère ukrainien de la Défense a présenté une vision industrielle qui pourrait redéfinir la fabrication militaire mondiale.

Le vice-ministre de la Défense, Mstislav Banik, a récemment déclaré aux parlementaires de l’OTAN que le pays pourrait produire 20 millions de drones militaires par an si les nations alliées allouent suffisamment de ressources aux chaînes de production ukrainiennes.

Ce volume dépasse déjà la production combinée actuelle de la Chine et de la Russie, mais les ambitions de Kyiv vont encore plus loin.

Kyiv vise une expansion massive de la production de drones militaires

Certains responsables ukrainiens évoquent une production annuelle pouvant dépasser 30 millions d’unités en quelques années, un niveau qui surpasserait tous les autres pays.

Des analystes militaires indépendants estiment que l’Ukraine a fabriqué environ 4 millions de drones aériens et navals sans pilote en 2025.

Le secteur semble en mesure de porter ce chiffre à 5 ou 6 millions d’unités en 2026, soit une croissance annuelle de 50 %.

À titre de comparaison, la production chinoise de drones est généralement estimée à environ 2 millions par an, mais la grande majorité correspond à des drones civils d’entrée de gamme plutôt qu’à des systèmes militaires.

L’industrie russe, engagée dans une guerre qui dure depuis 12 ans, produirait entre 1,2 et 1,8 million de drones par an selon les évaluations du renseignement ukrainien.

Devant l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, Banik a affirmé que la flotte de drones ukrainienne s’est révélée décisive pour les succès sur le champ de bataille face aux forces russes.

Il a appelé les partenaires internationaux à renforcer leur soutien à la production ukrainienne et à aider à l’acquisition d’autres équipements figurant sur la liste des besoins prioritaires de l’Ukraine.

Selon le vice-ministre, l’Ukraine a déjà pris un avantage technologique sur la Russie dans les systèmes de drones et plusieurs autres secteurs clés.

Pour conserver cet avantage, Kyiv demande un soutien militaire et des investissements directs à hauteur de 60 milliards de dollars en 2026.

Des retours concrets pour les pays partenaires

L’Ukraine affirme offrir un retour tangible aux investissements alliés plutôt que de solliciter une simple aide.

Le pays s’engage à tester de nouvelles armes en conditions réelles de combat et à partager toutes les avancées technologiques ainsi que les données opérationnelles avec les États partenaires.

Plus de 50 pays soutiennent actuellement l’Ukraine de manière bilatérale, avec l’Allemagne en tête des contributions estimées à 5,8 milliards de dollars en 2026, suivie par la Norvège avec environ 2,8 milliards et le Royaume-Uni avec près de 1,9 milliard.

L’Union européenne a également validé un dispositif de soutien pouvant atteindre 104 milliards de dollars sous forme de prêts à l’Ukraine.

Depuis le début de l’année 2026, l’Ukraine a intensifié une campagne de frappes à l’aide de drones longue portée visant principalement les infrastructures énergétiques russes.

Ces attaques ciblent aussi des maillons avancés de la chaîne d’approvisionnement en armement ainsi que des routes logistiques reliant la Crimée occupée au territoire russe.

Des drones ukrainiens ont frappé des cibles situées à plus de 2 000 km à l’intérieur de la Russie, notamment un incendie sur un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg et une frégate lance-missiles en cale sèche sur la base navale voisine de Kronstadt.

D’autres frappes auraient visé une usine de fabrication d’armement dans la ville de Tambov et une base aérienne militaire exploitée par la Russie en Crimée occupée.

Malgré ces opérations, l’écart entre les ambitions affichées par l’Ukraine et sa production actuelle vérifiée reste important.

Aucun pays n’a jamais maintenu une production de drones à l’échelle envisagée par Kyiv, et les chaînes d’approvisionnement en composants comme les puces de guidage ou les capteurs optiques pourraient devenir des freins majeurs.

La capacité des pays alliés à mobiliser 60 milliards de dollars en 2026 reste incertaine, et les succès des frappes contre la Russie pourraient ne pas suffire à les convaincre.

Via Kyiv Post