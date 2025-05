Sony Xperia 1 VII : des avancées IA et caméra pour les passionnés de photographie

Sony a lancé le nouveau smartphone phare Xperia 1 VII

Les améliorations matérielles incluent un nouvel appareil photo ultra grand-angle, tandis que le logiciel inaugure la fonctionnalité Xperia Intelligence

Le téléphone est proposé au prix de 1499 € en France

Sony vient de lancer le smartphone Xperia 1 VII, qui apporte une série de mises à jour matérielles et logicielles à son modèle phare destiné aux créateurs.

Le géant japonais met en avant l’intégration des technologies issues de ses différentes marques : outils photo inspirés de la gamme Alpha, technologie d’affichage Bravia et qualité sonore issue des lecteurs audio Walkman.

Un engagement technologique complet qui semble logique, d’autant que le prix de l’appareil reste élevé : avec un tarif de 1499 €, le Xperia 1 VII figure parmi les smartphones les plus onéreux du marché.

Le modèle est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Ses principales nouveautés incluent un nouvel appareil photo ultra grand-angle, une prise casque améliorée et une calibration de l’écran optimisée.

Le capteur ultra grand-angle passe à 48 Mpx avec une taille de 1/1,56 pouce, contre 12 Mpx et 1/2,5 pouce sur le Xperia 1 VI de génération précédente.

Selon la fiche officielle du produit, Sony affirme que ce capteur permet des "photos de nuit d’une clarté équivalente à celles des appareils photo plein format". Toutefois, cette affirmation peut sembler contestable puisque les capteurs plein format restent plus de deux fois plus grands que celui du Xperia 1 VII.

Le nouveau module ultra grand-angle accompagne les deux capteurs déjà présents sur le Xperia 1 VI : un capteur principal de 48 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx avec zoom optique progressif de 3,5x à 7,1x. Le tout est piloté par un déclencheur physique avec mise au point à mi-course, comme sur les versions précédentes.

Autre particularité : le Xperia 1 VII reste l’un des rares smartphones à proposer une prise jack. Cette fonctionnalité, inspirée des lecteurs Walkman, permet une qualité audio filaire améliorée. Le traitement DSEE Ultimate assisté par IA ajoute davantage de clarté aux flux audio compressés.

En collaboration avec Bravia, un capteur de lumière a également été intégré à l’arrière pour ajuster automatiquement la luminosité et la colorimétrie selon les conditions d’éclairage.

De nombreuses nouveautés concernent aussi la partie logicielle : le Xperia 1 VII inaugure Xperia Intelligence, une suite d’outils d’intelligence artificielle dédiés à la photo et à la vidéo.

Parmi eux, l’outil AI Camera Work stabilise automatiquement les vidéos, tandis que la fonction AI Auto Framing maintient un sujet humain au centre de l’image. Cette dernière permet même d’enregistrer simultanément une seconde vidéo verticale en gros plan tout en filmant une scène plus large à l’horizontale.

Le téléphone est livré avec Google Gemini et propose des outils comme Circle to Search.

Le Sony Xperia 1 VII est déjà disponible en trois coloris : vert mousse, noir ardoise et le très distinctif violet orchidée. Un candidat évident au titre de meilleur smartphone Sony, même si la question reste ouverte : ce modèle à 1499 € justifie-t-il réellement son tarif élevé ?