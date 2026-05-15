Sony donne un nouveau visage au Xperia 1 VIII, mais son prix reste fidèle à sa réputation

Sony a lancé le Xperia 1 VIII

Il profite d’un bloc photo repensé, d’un nouveau téléobjectif, d’un assistant photo dopé à l’IA et d’une puce très haut de gamme

Il coûte aussi plus cher que la plupart des smartphones premium, et reste indisponible dans une grande partie du monde

Comme réglé au millimètre, le Sony Xperia 1 VIII vient d’être officialisé, exactement un an jour pour jour après le Sony Xperia 1 VII. Mais si la date ne change pas, les détails, eux, évoluent, puisque Sony a offert à son nouveau smartphone le redesign dont il avait bien besoin.

Cela passe surtout par une refonte du bloc photo. À la place de la ligne verticale d’objectifs située dans le coin supérieur gauche, présente depuis le Sony Xperia 1 II, on trouve désormais un bloc photo carré, avec un châssis métallique qui se prolonge jusqu’au bord gauche du téléphone.

En dehors de nouveaux coloris inspirés des pierres précieuses (Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red et Native Gold), il s’agit du seul grand changement visuel. Mais il suffit à donner au nouveau smartphone une allure très différente.

L’autre grande nouveauté de cette année concerne aussi les caméras, puisqu’elles intègrent un nouvel AI Camera Assistant. Celui-ci peut suggérer des objectifs, des effets bokeh ou encore des tons de couleur selon la scène et le sujet, afin d’aider à obtenir les meilleurs clichés possible. Cela rappelle un peu la fonction Camera Coach des Google Pixel 10 Pro, donc l’idée n’est pas totalement nouvelle, mais cette intégration de l’IA pourrait tout de même se révéler utile.

Côté photo, justement, on retrouve un grand-angle de 48 Mpx ouvrant à f/1,9, un ultra grand-angle de 48 Mpx ouvrant à f/2,0, un téléobjectif de 48 Mpx ouvrant à f/2,8 avec une focale de 70 mm, pour un zoom optique d’environ 2,9x, ainsi qu’une caméra frontale de 12 Mpx ouvrant à f/2,0.

Ces objectifs restent globalement les mêmes que l’an dernier, à l’exception du téléobjectif. Celui-ci se limitait auparavant à 12 Mpx et utilisait un capteur environ quatre fois plus petit, mais il proposait un zoom optique continu, ce qui permettait de zoomer optiquement à davantage de distances. Sur le nouveau modèle, Sony mise plutôt sur le recadrage du capteur pour obtenir un zoom proche de la qualité optique à d’autres distances.

Image 1 of 2 (Image credit: Sony) (Image credit: Sony)

Les autres caractéristiques du Sony Xperia 1 VIII comprennent une puce très haut de gamme Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 5 000 mAh avec une autonomie annoncée de deux jours, un écran OLED de 6,5 pouces en 1080 x 2340 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une certification IP68 et des haut-parleurs stéréo full-stage. Ces derniers devraient offrir un meilleur son que la plupart des haut-parleurs de smartphones.

Il conserve aussi des éléments que le reste de l’industrie mobile abandonne largement, comme une prise casque 3,5 mm et un port microSD. Il garde également de larges bordures au-dessus et au-dessous de l’écran, plutôt qu’un appareil photo intégré dans un poinçon.

Un prix élevé et un suivi logiciel assez limité

Malheureusement, ces bordures ne sont pas le seul point faible du Sony Xperia 1 VIII. Le smartphone ne promet aussi que quatre grandes mises à jour du système Android, accompagnées de six ans de mises à jour de sécurité. Ce n’est pas catastrophique, mais cela reste très loin des Samsung Galaxy S26 et des Google Pixel 10, qui promettent tous deux sept ans de mises à jour Android.

Et le Sony Xperia 1 VIII n’est pas pour autant un smartphone moins cher. Au contraire, il coûte davantage, avec un prix de départ fixé à 1 499 euros pour une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le tarif grimpe jusqu’à 1 999 euros pour un modèle avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S26 Ultra débute à 1 369,00 €, le Pixel 10 Pro XL à 1 099 €, et l’iPhone 17 Pro Max à 1 479 €. Le smartphone de Sony coûte donc plus cher que tous ces modèles, ce qui risque de le rendre difficile à justifier pour la plupart des acheteurs potentiels.

Si le Sony Xperia 1 VIII vous intéresse malgré tout, et qu’il est disponible dans votre pays, les précommandes sont déjà ouvertes. Au Royaume-Uni, les estimations de livraison indiquent actuellement le 19 juin. En cas de précommande, Sony ajoute au moins gratuitement une paire d’écouteurs Sony WH-1000XM6, qui valent tout de même 379,00 € à eux seuls.