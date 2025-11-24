Une nouvelle rumeur concernant le Samsung Galaxy S26 Ultra laisse entrevoir un changement de batterie

Le S26 Ultra pourrait être équipé d'une batterie d'une capacité de 5 200 mAh

Ce serait une légère augmentation par rapport au modèle 2025

Une fuite précédente indiquait que la capacité de la batterie resterait inchangée

À mesure que nous nous rapprochons de 2026, nous en apprenons davantage sur ce que nous pouvons attendre de la série de téléphones Samsung Galaxy S26, et la dernière rumeur à ce sujet fait état d'une amélioration de la capacité de la batterie pour le modèle Ultra, le plus cher.

Selon l'informateur chevronné Momentary Digital (via GSMArena), le Samsung Galaxy S26 Ultra sera équipé d'une batterie d'une capacité de 5 200 mAh, soit une augmentation modeste par rapport à la batterie de 5 000 mAh du Galaxy S25 Ultra.

En fait, le Samsung Galaxy S25 Ultra était le sixième téléphone Ultra consécutif à être équipé de la même batterie de 5 000 mAh, depuis le Galaxy S20 Ultra en 2020. L'augmentation supposée n'est pas énorme, mais c'est déjà ça.

Plusieurs fuites ont déjà eu lieu concernant les spécifications de la batterie de la série Galaxy S26, et le modèle standard devrait également bénéficier d'une légère augmentation de capacité l'année prochaine, passant de 4 000 mAh sur le téléphone actuel à 4 300 mAh sur le prochain.

Une autonomie encore meilleure

Les modèles Galaxy S25 Ultra, Plus et standard (de gauche à droite) (Image credit: Samsung)

Ce que cela signifiera concrètement pour l'autonomie de la batterie reste à voir, mais cela devrait en théorie se traduire par un intervalle plus long entre deux charges. Bien sûr, plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment l'efficacité de l'écran et d'autres composants.

Dans notre test du Samsung Galaxy S25 Ultra, nous avons mentionné que la batterie pouvait tenir plusieurs jours entre deux charges, tandis que selon les spécifications officielles de Samsung, une seule charge permet de lire 31 heures de vidéo.

Une autre information que nous avons entendue à propos du modèle Ultra est que les bords de l'écran vont devenir encore plus fins, ce qui signifierait une augmentation de la taille de l'écran. Nous pourrions voir un écran de près de 7 pouces de diagonale.

Comme toujours avec ces rumeurs, rien n'est confirmé tant que Samsung ne l'a pas officialisé, ce qui devrait être fait au cours des deux ou trois premiers mois de 2026. Une fuite précédente en août suggérait que la capacité de la batterie de l'Ultra resterait à 5 000 mAh.