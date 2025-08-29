Galaxy S26 Ultra : refonte des caméras annoncée, mais autonomie inchangée

Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait adopter un module photo en îlot

Ce choix serait apparemment nécessaire pour intégrer les améliorations prévues sur l’appareil photo principal et le téléobjectif

En revanche, la capacité de la batterie ne devrait pas être revue à la hausse

Le Samsung Galaxy S26 Ultra s’annonce comme un mélange de grandes nouveautés et de spécifications inchangées, si l’on en croit les dernières fuites. Commençons par les évolutions pressenties.

Selon le site sud-coréen Newsis (relayé par SamMobile), le Galaxy S26 Ultra devrait être équipé d’un module photo en îlot. Ce design n’avait plus été utilisé sur cette gamme depuis le Galaxy S21 Ultra, les modèles suivants intégrant directement les objectifs au dos de l’appareil.

D’après ce rapport, le retour à un bloc photo en îlot sur le Galaxy S26 Ultra serait une nécessité afin d’accueillir les améliorations de l’appareil principal et du téléobjectif.

La source ne précise pas la nature exacte de ces améliorations, mais plusieurs rumeurs antérieures évoquent une ouverture plus large pour le capteur principal, permettant de capter davantage de lumière. Le téléobjectif pourrait lui aussi bénéficier d’une ouverture plus grande.

Le rapport du jour ne donne pas non plus de détails sur la forme que prendra ce nouvel îlot. Il reste donc à savoir s’il s’agira d’un retour au design du Galaxy S21 Ultra ou d’un choix inédit. Dans tous les cas, le smartphone devrait afficher une allure nettement différente de celle du Galaxy S25 Ultra vu de dos.

Pas de gain sur la batterie

Le Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Côté énergie, les nouvelles sont moins enthousiasmantes. SamMobile a repéré une certification chinoise pour une nouvelle batterie Samsung, que le site attribue au Galaxy S26 Ultra. Sa capacité atteindrait 5 000 mAh, identique à celle du Galaxy S25 Ultra.

Si ce chiffre reste correct, il demeure inférieur à celui de plusieurs concurrents. Samsung semble d’ailleurs réticent à franchir ce seuil.

Toutefois, même avec une batterie de même capacité, le Galaxy S26 Ultra pourrait offrir une meilleure autonomie grâce à une puce plus économe. Certaines fuites avancent aussi l’arrivée d’une recharge plus rapide à 65 W.

La sortie du Samsung Galaxy S26 Ultra n’est pas attendue avant janvier, laissant largement le temps à d’autres fuites de venir confirmer ou contredire ces informations.