Voici à quoi ressemblera vraiment le Galaxy S26 (et ça change tout)

Le poids et l’épaisseur des modèles Galaxy S26 auraient fuité

Un comparatif permettrait déjà de les situer face aux Galaxy S25 et aux iPhone 17

Trois modèles sont attendus pour un lancement début 2026

À mesure que la sortie des Samsung Galaxy S26 se précise – probablement au cours du premier trimestre 2026 – une nouvelle fuite aurait révélé le poids et l’épaisseur des trois modèles attendus, avec en prime une comparaison face à l’iPhone 17 d’Apple.

Ces informations proviennent du célèbre leaker @UniverseIce, et concernent les Galaxy S26 standard, S26 Plus et S26 Ultra. Aucun détail ne mentionne un successeur au Galaxy S25 Edge, ce qui laisse supposer l’abandon de cette variante.

Le modèle de base afficherait un poids de 164 grammes pour une épaisseur de 6,9 mm – un peu plus léger et plus fin que l’iPhone 17. Il serait aussi légèrement plus lourd et plus fin que le Galaxy S25, qui pèse 162 grammes pour 7,2 mm d’épaisseur.

Du côté du Galaxy S26 Plus, la fuite évoque un poids de 191 grammes et une épaisseur de 7,3 mm – des dimensions là encore plus légères et plus fines que celles de l’iPhone 17 Pro. Pour comparaison, le Galaxy S25 Plus affiche 190 grammes pour une épaisseur identique de 7,3 mm.

Comparison of Weight and Thickness between Galaxy S26 Series and iPhone 17 Series pic.twitter.com/gFBP0aaSfiNovember 16, 2025

En ce qui concerne les modèles haut de gamme chez Samsung et Apple, le Galaxy S26 Ultra pèserait 214 grammes, avec une épaisseur de 7,9 mm, selon cette même fuite – ce qui le rendrait légèrement plus fin et plus léger que l’iPhone 17 Pro Max.

Le Galaxy S25 Ultra, lui, pèse 218 grammes et mesure 8,2 mm d’épaisseur. Les différences entre les modèles 2025 et 2026 resteraient donc minimes, tout comme celles qui les séparent des équivalents actuels chez Apple.

Il semblerait que les smartphones ultra fins ne séduisent plus autant qu’avant. Non seulement le Galaxy S26 Edge aurait été abandonné, mais les ventes de l’iPhone Air ne seraient pas particulièrement brillantes non plus.

Un flou persiste quant à la date exacte de lancement de la gamme Galaxy S26. Alors que les Galaxy S25 sont arrivés en janvier, certaines rumeurs évoquent un possible report des modèles suivants en février ou mars de l’année prochaine.