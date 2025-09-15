Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait céder du terrain face à l’iPhone 17 Pro

Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait être équipé d’un capteur plus petit et de pixels réduits pour son téléobjectif avec zoom 3x

Une évolution qui tomberait mal, puisque l’iPhone 17 Pro vient de recevoir une mise à jour majeure sur ce même type de capteur

Le prochain modèle de Samsung pourrait également présenter un bloc photo particulièrement volumineux

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max viennent tout juste d’être dévoilés avec, entre autres, d’importantes améliorations sur la partie téléobjectif. Mais selon la dernière fuite, le Samsung Galaxy S26 Ultra prendrait la direction inverse avec un capteur téléobjectif dégradé.

Cette information provient du leaker reconnu @UniverseIce, qui affirme dans une publication sur X que le smartphone conserverait le téléobjectif 10 Mpx avec zoom optique 3x du Galaxy S25 Ultra, mais en adoptant un nouveau capteur plus petit avec des pixels réduits.

Plus précisément, il évoque un capteur de 1/3,94 pouce avec des pixels de 1,0 µm, alors que celui du Galaxy S25 Ultra disposait d’un capteur de 1/3,52 pouce et de pixels de 1,12 µm.

Another news, I have been afraid to tell you, I am worried that you are angry.Samsung Galaxy S26 Ultra's new 3x sensor is actually degraded, with only 10mp f 2.4 1/3.94 1.0um，It is smaller than the current S25 Ultra IMX754.Therefore, it is true that I propose that Samsung…September 10, 2025

La source semble catégorique, précisant qu’« il n’y a aucune possibilité de changement ». Une situation regrettable si elle se confirmait, car un tel choix réduirait probablement les performances par rapport au téléobjectif 3x du S25 Ultra.

Le Galaxy S26 Ultra devrait toutefois embarquer un autre téléobjectif, probablement un modèle de 50 Mpx avec zoom 5x, comme c’est déjà le cas sur le Galaxy S25 Ultra. Ainsi, le téléphone ne dépendrait pas uniquement du capteur de 10 Mpx pour les clichés en zoom. Mais en cas de dégradation confirmée, la comparaison pourrait tourner à l’avantage de la série iPhone 17 Pro.

En effet, les deux derniers modèles Pro d’Apple passent du téléobjectif 12 Mpx avec zoom 5x à un nouveau capteur 48 Mpx offrant un zoom optique 4x, capable aussi de produire des clichés en qualité optique 8x à 12 Mpx. Associé à la possibilité de réaliser un zoom 2x via le capteur principal, l’iPhone 17 Pro disposerait alors d’un atout téléobjectif bien supérieur à celui du futur fleuron de Samsung.

Un bloc photo plus imposant

The Samsung Galaxy S26 Ultra's camera bump reaches 4.5mm (compared to 2.4mm on the S25 Ultra), driven by the large-aperture main camera and telephoto lens. Hopefully, the improvement will justify this increased thickness. Samsung could easily accommodate a larger telephoto sensor… pic.twitter.com/hyKT8KuHNnSeptember 9, 2025

Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle concernant le Galaxy S26 Ultra. Dans une autre publication, le même leaker affirme que le bloc photo mesurerait 4,5 mm d’épaisseur. À première vue, cela peut sembler anodin, mais celui du Galaxy S25 Ultra n’atteignait que 2,4 mm, ce qui rendrait le prochain modèle nettement plus massif en main.

Il existerait sans doute une justification technique. Selon @UniverseIce, ce surplus d’épaisseur serait nécessaire pour accueillir un capteur principal doté d’une ouverture plus large, une amélioration déjà évoquée par d’autres rumeurs. Reste qu’un smartphone plus épais et équipé d’un téléobjectif en retrait constituerait une proposition difficile à défendre.

Ces informations pourraient toutefois être erronées. La réponse définitive devrait arriver au début de l’année prochaine, puisque selon les habitudes de la marque, le Galaxy S26 Ultra devrait être présenté en janvier.