Une fuite massive révèle l’arrivée imminente de One UI 8.5 sur Galaxy

One UI 8 est déjà disponible sur les derniers appareils pliables de Samsung.

Des images de Samsung One UI 8.5 ont fuité

Quelques changements visuels et effets esthétiques sont visibles

La date de déploiement du logiciel reste encore inconnue

Alors que la mise à jour Samsung One UI 8 (basée sur Android 16) est en cours de déploiement à travers le monde sur les smartphones et tablettes Galaxy, une première fuite semble déjà dévoiler les contours de la prochaine évolution majeure : One UI 8.5.

Des captures d’écran publiées sur SammyGuru montrent des changements notables dans l’interface. Les pages des paramètres affichent des menus plus compacts, la barre de recherche se déplace vers le bas, et des effets de dégradé apparaissent sur les bords.

Avec l’ajout de quelques ombres portées, l’impression générale est celle d’une interface plus douce pour les yeux et dotée d’une touche esthétique supplémentaire. D’autres ajustements incluent un bouton retour flottant, qui se superpose au reste de l’interface.

Comme le souligne SammyGuru, certains de ces choix rappellent ce qu’Apple propose avec iOS 26, mais la ressemblance reste limitée. Le système conserve une identité visuelle propre à Samsung.

Fuites et versions bêta

Samsung One UI 8.5 Brings iOS 26 Inspired Design To Galaxy Smartphones - YouTube Watch On

Aucune information ne laisse encore entrevoir de nouvelles fonctionnalités pour One UI 8.5. Le passage à une version “.5” suggère que les évolutions pourraient rester modestes.

Avant tout lancement officiel et phase bêta, d’autres fuites devraient émerger. Android Authority a déjà repéré une fonction visant à réduire le risque de crises liées à l’épilepsie photosensible.

Reste à savoir quand ce logiciel commencera à apparaître sur les appareils. Samsung a cependant accéléré le rythme de ses mises à jour One UI ces derniers mois. One UI 8 a ainsi suivi rapidement One UI 7.

La version One UI 8 a fait ses débuts sur les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, et elle est désormais en cours de diffusion sur les Galaxy S25. Elle sera ensuite proposée aux modèles plus anciens dans les semaines à venir.