Smartphones Samsung 2026 : une fuite dévoile la feuille de route de la marque - Voilà à quoi vous attendre

Les numéros de modèle de six futurs téléphones Samsung ont fuité.

Ils appartiendraient aux gammes Galaxy S et Galaxy Z.

Grâce aux rumeurs précédentes et aux habitudes passées, nous avons une bonne idée de la date de lancement de ces téléphones.

Alors que l'année 2025 touche à sa fin, nous nous tournons déjà vers les nouvelles gammes de smartphones de l'année prochaine. Dans le cas de Samsung, nous avons désormais une idée de plus en plus précise ce ce que cela va donner, car les numéros de modèle de nombreux appareils de 2026 viennent d'être divulgués.

Android Authority a déniché ces numéros de modèle, et bien qu'il ne précise pas exactement où il les a trouvés, ils ont probablement été repérés dans le code du logiciel One UI de Samsung, car le site avait déjà trouvé une liste de modèles 2025 dans ce code.

Quoi qu'il en soit, les numéros de modèle ne réservent pas trop de surprises, mais ils comportent au moins un élément intéressant, que nous aborderons ci-dessous, et ils nous permettent au moins de mieux cerner les téléphones haut de gamme Samsung que nous verrons l'année prochaine. Nous avons donc détaillé ci-dessous les modèles que nous devrions recevoir, classés en fonction de la période de l'année où ils devraient être lancés.

Début 2026

Le successeur du Samsung Galaxy S25 pourrait bientôt être lancé (Image credit: Philip Berne / Future)

Tout d'abord, début 2026, nous nous attendons à ce que Samsung lance trois téléphones Galaxy S, et les numéros de modèle correspondants ont d'ailleurs été découverts.

Android Authority affirme avoir trouvé les numéros de modèle SM-S942, SM-S947 et SM-S948, qui devraient correspondre respectivement au Samsung Galaxy S26, au Samsung Galaxy S26 Plus (ou peut-être Edge) et au Samsung Galaxy S26 Ultra.

À titre de référence, le Samsung Galaxy S25 porte le numéro de modèle SM-S931, le Samsung Galaxy S25 Plus le numéro SM-S936, le Samsung Galaxy S25 Edge le numéro SM-S937 et le Samsung Galaxy S25 Ultra le numéro SM-S938.

Ces nouveaux numéros de modèle suivant le même format, avec seulement une augmentation de 10 ou 11, ils sont donc vraisemblablement les successeurs.

Ces numéros de modèle ne nous indiquent pas quand ces téléphones seront lancés, mais d'après les habitudes passées, nous pouvons nous attendre à les voir arriver en janvier ou février, ce que confirme la fuite la plus récente, suggérant que la série Samsung Galaxy S26 pourrait être annoncée fin janvier et commercialisée mi-février.

Cela dit, une fuite antérieure suggérait que ces téléphones avaient été retardés en raison du remplacement présumé du Galaxy S26 Edge par un Samsung Galaxy S26 Plus. Mais cette rumeur suggérait toutefois que nous verrions les téléphones d'ici mars au plus tard, nous ne devrions donc pas attendre trop longtemps.

Une troisième fuite se situe entre les deux et suggère que la série Samsung Galaxy S26 arrivera le 25 février. Pour l'instant, nous sommes donc convaincus que les téléphones seront lancés entre janvier et mars, mais nous pensons que janvier ou février sont les mois les plus probables.

Juillet 2026

Le successeur du Z Flip 7 de Samsung devrait arriver en juillet. (Image credit: Philip Berne / Future)

Android Authority a également trouvé trois autres numéros de modèle, à savoir SM-F971, SM-F776 et SM-F976. On pense qu'il s'agit respectivement du Samsung Galaxy Z Flip 8 FE, du Samsung Galaxy Z Flip 8 et du Samsung Galaxy Z Fold 8.

À titre de référence, le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE porte le numéro de modèle SM-F761, le Samsung Galaxy Z Flip 7 porte le numéro SM-F766 et le Samsung Galaxy Z Fold 7 porte le numéro SM-F966. Ces nouveaux numéros de modèle suivent donc le même format.

Dans le cas du Z Fold 8 et du Z Flip 8, on constate également une augmentation de 10 dans la numérotation, mais curieusement, le téléphone que l'on pense être le Samsung Galaxy Z Flip 8 FE a un numéro supérieur de 210 à celui de son prédécesseur.

Il est donc possible qu'il s'agisse en réalité d'un appareil différent, ou que Samsung le considère comme une amélioration considérable par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Mais il est tout aussi possible que ce numéro beaucoup plus élevé n'ait aucune signification particulière. Nous ne nous attarderons donc pas trop là-dessus pour l'instant.

Quoi qu'il en soit, si l'on se base sur les modèles précédents, ces nouveaux téléphones pliables seront probablement tous lancés en juillet. Cela dit, aucune date de sortie n'a encore été divulguée pour ces téléphones, il est donc toujours possible que Samsung s'écarte de ce mois.