Samsung va frapper fort en janvier avec le Galaxy S26

La gamme Samsung Galaxy S26 pourrait être annoncée fin janvier et expédiée mi-février

D’après les dernières informations, seul le Galaxy S26 Ultra serait équipé d’un processeur Snapdragon

Par ailleurs, certains modèles bénéficieraient de légères améliorations côté appareil photo et batterie

La date de lancement supposée des Samsung Galaxy S26 semble se rapprocher. Au départ, ces modèles étaient attendus pour mars, puis une date du 25 février a été évoquée, et désormais une présentation dès fin janvier semble envisageable.

C’est ce que rapporte le média sud-coréen Chosun (relayé par Android Police), citant une source interne chez Samsung qui évoque une expédition des smartphones prévue pour la mi-février. Une annonce fin janvier paraîtrait donc cohérente.

À titre de comparaison, la série Galaxy S25 avait été expédiée environ deux semaines après son annonce. En partant du même intervalle, une présentation fin janvier ou tout début février collerait parfaitement à une sortie à la mi-février.

Cela dit, certaines fuites précédentes parlaient encore de fin février, voire de mars. Il reste donc prudent de prendre ces informations avec du recul.

Le successeur du S25 Ultra devrait être équipé d'un chipset Snapdragon. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le rapport de Chosun ne s’arrête pas là. Il précise également que seul le Samsung Galaxy S26 Ultra serait doté de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les Galaxy S26 et S26 Plus seraient eux équipés du processeur maison Exynos 2600.

Samsung a souvent recours à une combinaison de puces Exynos et Snapdragon, donc cette nouvelle n’est pas totalement surprenante. Toutefois, l’article émane d’un site sud-coréen : rien ne garantit que cette répartition sera la même dans d’autres régions. Par exemple, aux États-Unis, il est probable que toutes les variantes continuent d’être équipées d’un Snapdragon, comme c’est souvent le cas pour les modèles haut de gamme de la marque.

D’ordinaire, les modèles Exynos affichent des performances légèrement inférieures. Cela dit, cette année pourrait faire exception : certains rapports laissent entendre que l’Exynos 2600 rivaliserait, voire dépasserait, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dans les zones où l’Exynos serait proposé, cela pourrait donc ne pas être un désavantage.

Nouveaux capteurs photo et batterie plus grande

Dernière info du jour sur la série Samsung Galaxy S26 : les spécifications photo et batterie des modèles standard et Plus ont fuité.

D’après le site SmartPrix, qui affirme s’être appuyé sur une analyse logicielle approfondie, les Galaxy S26 et S26 Plus seraient équipés de nouveaux capteurs principaux de 50 MP. Le nombre de mégapixels resterait le même que leurs prédécesseurs, mais un capteur plus grand pourrait entraîner une amélioration notable des clichés.

Côté zoom, un nouveau téléobjectif de 12 MP serait intégré, en hausse par rapport aux 10 MP des modèles précédents. En revanche, le capteur ultra grand-angle resterait à 12 MP, comme sur les Galaxy S25 et S25 Plus.

Concernant la batterie, le Galaxy S26 pourrait bénéficier d’une capacité de 4 300 mAh (contre 4 000 mAh pour le S25), tandis que le S26 Plus resterait à 4 900 mAh, comme le modèle actuel.

Ces données sont à prendre avec précaution, même si plusieurs sources mentionnent déjà ces capteurs téléobjectifs de 12 MP.

L’ensemble des caractéristiques officielles devrait être révélé début 2026. Et si la date de lancement avancée se confirme, ces informations pourraient arriver plus tôt que prévu.