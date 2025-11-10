Le Galaxy S26 fuit sur la toile et il a un gros atout surprise

Une nouvelle fuite autour du Samsung Galaxy S26 vient de faire surface

Un dessin technique révèle l’arrière du téléphone et certains de ses éléments

Une épaisseur de 6,9 mm est mentionnée dans cette fuite

Une nouvelle fuite concernant le Samsung Galaxy S26 attire l’attention. Elle laisse entendre que le modèle standard de la série phare 2026 serait plus fin que son prédécesseur, tout en intégrant une mise à niveau du système de recharge sans fil.

La source de cette fuite est @UniverseIce, souvent bien informée. L’image montre un schéma de l’appareil, censé succéder au Samsung Galaxy S25 au cours des premiers mois de l’année prochaine.

D’après ces informations encore non confirmées, le Galaxy S26 afficherait une épaisseur de 6,9 mm, contre 7,2 mm pour le Galaxy S25. Les autres dimensions n’ont pas encore été révélées.

Samsung continue de miser sur la finesse. Plus tôt cette année, le Galaxy S25 Edge avait été lancé avec seulement 5,8 mm d’épaisseur – un record presque égalé par l’iPhone Air et ses 5,6 mm.

Recharge sans fil

6.9mm Galaxy S26 pic.twitter.com/JHJIYplt2KNovember 8, 2025

L’élément le plus marquant sur ce schéma reste la bobine de recharge Qi2, ce qui suggère une compatibilité totale avec la recharge sans fil Qi2 sur les futurs modèles Samsung – à l’image des Pixel 10 de Google, où cette technologie est nommée Pixelsnap.

Jusqu’à présent, les smartphones Samsung étaient compatibles Qi2, mais nécessitaient une coque spéciale pour bénéficier pleinement de l’expérience. Le principe repose sur une recharge sans fil magnétique qui s’aligne au dos de l’appareil, à la manière du MagSafe d’Apple.

On distingue également trois capteurs photo à l’arrière du Galaxy S26, mais leurs spécificités techniques n’ont pas encore été précisées. Le design choisi semble être une pilule verticale, dans la lignée de celui utilisé sur le Galaxy Z Fold 7.

Alors que les Galaxy S25 avaient été présentés en janvier 2025, tout indique que la nouvelle génération ne sera dévoilée qu’en février ou mars. Selon un rapport venu de Corée du Sud, l’événement de lancement pourrait avoir lieu le mercredi 25 février.