Fuite massive chez Samsung : S26 + le tri-fold imminents !

Le lancement du Samsung Galaxy S26 est annoncé pour le 25 février

La gamme devrait comporter trois modèles principaux

Le lancement du smartphone tri-fold de Samsung semble également imminent

Plusieurs modèles haut de gamme signés Samsung Galaxy sont attendus dans les semaines et mois à venir. Deux nouvelles fuites apportent d’ailleurs quelques indices sur la date de présentation de la série Galaxy S26 ainsi que du modèle pliable à trois volets sur lequel la marque travaille depuis un certain temps.

Commençons par les Galaxy S26. Trois versions sont envisagées cette année : un modèle standard, un Plus et un Ultra. Un quatrième modèle pourrait aussi voir le jour en remplacement du Galaxy S25 Edge, dans un format encore plus fin.

D’après un article du média sud-coréen Money Today, relayé par @Jukanlosreve, certains ou l’ensemble de ces Galaxy S26 seraient dévoilés le mercredi 25 février, lors d’un événement organisé à San Francisco, aux États-Unis.

Cette date est plus tardive que celle du lancement du Galaxy S25, intervenu le 22 janvier. Elle confirme les précédentes rumeurs évoquant un possible report. Le rapport en question confirme également une autre information déjà relayée : les modèles standard, Plus et Ultra devraient tous embarquer des puces Exynos conçues par Samsung.

Le Samsung tri-fold

Le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7, les tout derniers smartphones pliables de Samsung (Image credit: Samsung)

Du côté du modèle à trois volets, présenté pour la première fois en marge du lancement du Galaxy S25 en janvier, son arrivée semble désormais imminente. Il s’agirait du tout premier téléphone Samsung doté de deux charnières au lieu d’une seule.

Le site SamMobile a repéré que l’appareil avait passé les étapes réglementaires nécessaires pour être reconnu comme un appareil Bluetooth, une procédure généralement observée juste avant un lancement commercial.

D’après des sources proches de SamMobile, le modèle tri-fold serait d’abord commercialisé aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud et aux Émirats arabes unis. Une extension à d’autres pays pourrait intervenir en 2026, bien que cela reste encore incertain.

Le téléphone pliable à trois volets a d’ailleurs été officiellement présenté plus tôt cette semaine à l’occasion du salon K-Tech Showcase, en Corée du Sud. Il était toutefois exposé sous vitrine, sans possibilité de prise en main, ce qui n’a pas permis d’en apprendre beaucoup plus sur ses caractéristiques.