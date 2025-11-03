Samsung sort l’artillerie lourde : nouveau capteur photo pour tous les S26

Des améliorations sont attendues sur les capteurs photo de la série Galaxy S26

Le modèle Ultra pourrait aussi embarquer une batterie de plus grande capacité

Un modèle encore plus fin pourrait remplacer le Galaxy S25 Edge

Le lancement de la gamme Samsung Galaxy S26 pourrait n’être plus qu’à quelques mois, et les fuites continuent de s’enchaîner. La dernière en date concerne une mise à niveau du téléobjectif sur les quatre modèles de la série.

L’information provient d’Alchemist Leaks, relayée par Notebookcheck. Elle couvre l’ensemble des caractéristiques techniques supposées des Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra, tout en confirmant, comme d’autres rumeurs précédentes, l’abandon du modèle Galaxy S26 Edge.

La majorité des spécifications correspondent aux attentes, mais l’élément marquant serait l’intégration d’un capteur téléobjectif de 12 Mpx, au format 1/2.55 pouces, sur chacun des trois modèles. C’est nettement plus grand que le capteur de 10 Mpx en 1/3.52 pouces utilisé sur les actuels Galaxy S25.

Même si le zoom optique 3x resterait inchangé, une telle amélioration permettrait théoriquement de capturer des images plus détaillées et avec moins de bruit numérique. Un capteur plus grand capte en effet davantage de lumière à chaque déclenchement.

Des batteries renforcées et un nouveau format

Le Galaxy S25 Ultra pourrait être équipé d'une batterie plus puissante. (Image credit: Future / Chris Hall)

Le même informateur évoque également la possibilité que le Galaxy S26 Ultra reçoive un téléobjectif encore plus grand, bien que cela ne soit « pas encore confirmé ». D'autres capteurs photo mis à jour sont mentionnés pour toute la gamme, sans que leurs dimensions exactes ne soient précisées.

Du côté de Samsung, certains cadres ont déjà annoncé publiquement que des progrès significatifs sur la partie photo seraient au programme des nouveaux appareils. Jusqu’à présent, la lenteur des évolutions dans ce domaine a fait l’objet de critiques concernant la gamme Galaxy S.

Autre révélation intéressante de cette fuite : la batterie du Galaxy S26 Ultra pourrait atteindre 5 400 mAh, contre 5 000 mAh pour le S25 Ultra. Ce changement serait cependant encore incertain, l’informateur le qualifiant de « modification de dernière minute ».

Enfin, en plus de confirmer l’abandon du Galaxy S26 Edge — en ligne avec d’autres sources —, il est évoqué l’arrivée d’un nouveau modèle plus fin destiné à le remplacer. La série Galaxy S26 pourrait donc bien comporter quatre modèles haut de gamme, malgré la disparition annoncée de l’Edge.