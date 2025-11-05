Samsung Tri-Fold : les premières images font trembler l’iPhone

Une nouvelle vidéo permet d’observer de plus près le Samsung Galaxy tri-fold sous tous les angles

On peut y voir de larges bordures ainsi qu’un écran de couverture distinct

Le module photo reprend également la même disposition que celui du Samsung Galaxy Z Fold 7

Il y a peu, Samsung dévoilait pour la première fois son futur smartphone à trois volets. L’appareil était toutefois exposé derrière une vitrine, avec une visibilité très limitée. Désormais, un média sud-coréen vient de diffuser une vidéo offrant un aperçu plus détaillé – même si toujours sans prise en main directe.

OMG Electronics et SubusuNews (via NotebookCheck) ont mis en ligne une vidéo sur YouTube, qui permet notamment de constater à quel point les bordures autour de l’écran du Samsung Galaxy tri-fold semblent épaisses.

Ces bordures apparaissent nettement plus larges que celles du Galaxy Z Fold 7 ou d’autres modèles haut de gamme. Une surprise décevante, étant donné que ce futur modèle s’annonce comme l’un des téléphones les plus chers au monde. Cela dit, il s’agit du tout premier smartphone à triple pli de Samsung, et il est probable que les versions suivantes bénéficient d’un design plus abouti.

La vidéo montre également que les deux parties pliables de l’écran se replient vers l’intérieur. Une fois refermé, l’écran principal se retrouve donc totalement protégé. Ce fonctionnement rappelle celui de la gamme Galaxy Z Fold, à la différence du Huawei Mate XT, dont le pliage laisse un tiers de l’écran apparent, servant aussi de dalle de couverture.

Ce choix rend l’écran du Mate XT plus exposé aux chocs, mais permet de se passer d’un écran secondaire. À l’inverse, le Galaxy tri-fold de Samsung intègre bien un écran de couverture indépendant.

삼성 트라이폴드 실물 최초 공개! 애플은 한번도 못한 걸 삼성은 두번을 하네ㅋㅋ / 오목교 전자상가 - YouTube Watch On

Grands écrans et design fin

Parmi les autres éléments observables, on note que l’écran de couverture mesurerait environ 6,5 pouces, tandis que l’écran dépliable atteindrait 10 pouces.

Une fois déplié, l’appareil pourrait même être plus fin que les 4,2 mm du Galaxy Z Fold 7. En revanche, une fois replié, son épaisseur dépasserait légèrement les 8,9 mm du Fold 7. Rien d’étonnant à cela : ce modèle compte trois panneaux, contre deux sur la gamme Fold.

Enfin, la configuration photo avec trois objectifs semble identique à celle du Galaxy Z Fold 7. Il est donc possible que les capteurs embarqués soient les mêmes : un module principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. Deux caméras dans des poinçons sont aussi visibles, l’une sur l’écran pliable, l’autre sur l’écran de couverture.

Pour l’instant, la majorité des caractéristiques techniques du Samsung Galaxy tri-fold restent inconnues, tout comme son prix ou même son nom. Une fuite évoque toutefois le nom de « Samsung Galaxy TriFold ».

Toutes ces informations devraient être précisées très prochainement. L’appareil a déjà été largement dévoilé et a passé la certification Bluetooth, ce qui laisse présager un lancement imminent.