Samsung prêt à briser les codes avec son nouveau tri-fold

Un nouveau modèle pliable est sur le point de rejoindre la famille Samsung.

Le Samsung tri-fold pourrait être dévoilé le 31 octobre

Un lancement complet pourrait intervenir quelque temps plus tard

Ce nouveau modèle pliable avait été évoqué pour la première fois en janvier

Cela fait maintenant une grande partie de l’année 2025 que le public attend la présentation officielle du smartphone tri-fold de Samsung. D’après une nouvelle fuite provenant d’une source bien informée, l’attente toucherait enfin à sa fin : l’appareil serait présenté au monde avant la fin du mois.

D’après les informations rapportées par Bloomberg, une personne « proche du dossier » aurait confirmé que le téléphone sera révélé lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), organisé en Corée du Sud à partir du vendredi 31 octobre.

Il ne s’agirait cependant pas d’un lancement classique. Le rapport précise que l’appareil serait exposé sous une vitre, empêchant les représentants présents à l’APEC 2025 de le manipuler ou de tester sa robustesse.

C’est la deuxième fois que des rumeurs évoquent une présentation du Samsung tri-fold lors de cet événement. Et compte tenu de la fiabilité de Bloomberg, cette hypothèse semble de plus en plus plausible – même si la commercialisation réelle du modèle devra encore attendre.

Le jeu de la patience

Le Huawei Mate XT tri-fold lancé l'année dernière (Image credit: Future)

Une précédente prévision annonçait une présentation fin septembre, mais celle-ci ne s’est pas concrétisée. Samsung a toutefois déclaré que le tri-fold serait lancé avant la fin de l’année – et le calendrier commence sérieusement à se resserrer.

Des incertitudes persistent également concernant sa disponibilité. Certaines sources affirment que la mise en vente n’aurait pas lieu avant novembre. Mais il semblerait que le lancement soit prévu à l’échelle mondiale, contrairement à certains autres modèles pliables de la marque.

Le smartphone devrait adopter un format à pliage intérieur, avec un écran interne et un écran externe. Il pourrait aussi embarquer trois batteries distinctes, et être propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite.

Ceux qui envisagent de faire de ce modèle leur prochain téléphone devront prévoir un budget conséquent : selon les fuites, son prix de départ avoisinerait les 3 000 dollars, soit environ 2 600 euros – un tarif qui reste cohérent pour ce type d’appareil.