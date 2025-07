L’écran du Samsung Galaxy Z Fold 7 a été testé pour rester fonctionnel après 500 000 pliages

C’est plus du double des 200 000 pliages annoncés pour le Galaxy Z Fold 6

Cependant, cela représente seulement la moitié de ce que peut supporter le OnePlus Open

Samsung a franchi un cap important en matière de durabilité avec le Galaxy Z Fold 7. La marque a en effet annoncé que l’écran utilisé sur ce modèle restait pleinement fonctionnel après 500 000 pliages.

C’est un bond notable par rapport aux 200 000 pliages du Galaxy Z Fold 6, ce qui signifie que cet aspect du Z Fold 7 est plus de deux fois plus résistant que le modèle précédent.

En pratique, 500 000 pliages représentent plus de 10 années d’utilisation pour un utilisateur moyen (Samsung considère qu’un usage classique correspond à environ 100 pliages par jour) et plus de six années pour un usage intensif, estimé à 200 pliages quotidiens.

Même dans le cas d’une utilisation intensive, cela dépasse largement la durée pendant laquelle la plupart des utilisateurs conservent leur téléphone. Ce renforcement devrait donc rassurer.

Samsung précise que cette amélioration est le fruit d’une « structure amortissante nouvellement développée, inspirée des principes de conception du verre pare-balles ». Cette résistance a été validée par Bureau Veritas, un organisme mondial de test, d’inspection et de certification.

Mieux que la plupart, mais pas tous

Le OnePlus Open (Image credit: Future)

Tout cela semble très prometteur, et suggère que le Galaxy Z Fold 7 surpasse la majorité de ses concurrents sur ce point, ces derniers affichant en général une durabilité comprise entre 200 000 et 400 000 pliages.

Cependant, un concurrent reste intouchable : le OnePlus Open, certifié par TÜV Rheinland pour assurer un pliage fiable jusqu’à 1 000 000 de fois.

Sachant cela, l’absence d’un OnePlus Open 2 cette année est d’autant plus regrettable. Mais pour tous ceux qui renouvellent leur téléphone tous les deux ou trois ans, l’appareil de Samsung devrait offrir une longévité largement suffisante dans ce domaine.

