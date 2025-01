Samsung Galaxy S25 Slim : des performances alléchantes dévoilées par un benchmark

Le Galaxy S25 Slim a de nouveau fait l'objet d'une fuite

Un processeur Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM sont attendus

Le téléphone pourrait être lancé dans le courant de l'année 2025

Parmi les nombreuses fuites concernant le Samsung Galaxy S25 entendues ces derniers mois, des rumeurs persistantes évoquent un quatrième modèle, appelé "Slim", qui viendrait compléter la gamme. Les scores de benchmark de ce modèle viennent d'apparaître en ligne.

D'après les informations repérées par le célèbre informateur @Jukanlosreve, ce téléphone serait équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM. Le système d'exploitation mentionné est Android 15, qui correspond à la surcouche One UI 7 de Samsung.

Les scores obtenus pour les performances mono-cœur et multi-cœurs s'avèrent légèrement décevants, ce qui n'a rien de surprenant : des optimisations logicielles et matérielles sont sans doute encore en cours. Ainsi, les performances finales du téléphone devraient être bien supérieures à celles observées ici.

Il ne fait aucun doute que le Snapdragon 8 Elite est un composant impressionnant, qui équipera de nombreux smartphones Android haut de gamme cette année. Pour plus de détails sur ce processeur, il est possible de consulter le test du OnePlus 13, premier modèle à en bénéficier.

A quel point peut-on parler d'un modèle mince ?

Comme son nom l'indique, le Samsung Galaxy S25 Slim devrait être plus fin que les autres modèles de la gamme. Selon des fuites précédentes, son épaisseur serait comprise entre 6 et 7 mm, de l'avant à l'arrière.

Cela le rendrait nettement plus fin que les 7,6 mm d'épaisseur du Galaxy S24. En revanche, les dimensions exactes des Galaxy S25 standard, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra ne sont pas encore connues.

Malgré cette finesse, ce modèle pourrait bien proposer des caractéristiques haut de gamme. Certaines rumeurs évoquent un module photo arrière de meilleure qualité que celui du Galaxy S25 standard, tandis que cette fuite sur les benchmarks laisse entrevoir une combinaison processeur-RAM tout à fait intéressante.

Samsung a confirmé que son prochain événement Unpacked se tiendra le mercredi 22 janvier. L'invitation fait référence à quatre téléphones, bien que des rumeurs suggèrent que le modèle Slim pourrait être commercialisé plus tard que les autres.