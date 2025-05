Samsung Galaxy S25 Edge : une nouvelle fuite dévoile le design et le prix attendu

Un prix se précise pour le Galaxy S25 Edge

Il devrait être un peu moins cher que le modèle Ultra

La dernière fuite révèle également le design du smartphone

La présentation officielle du Samsung Galaxy S25 Edge est attendue pour demain, mais une nouvelle fuite donne déjà une idée du prix auquel ce smartphone sera proposé.

Le leaker réputé @MysteryLupin a publié une capture d’écran d’une fiche produit issue d’un revendeur, montrant une nouvelle fois le châssis ultra-fin du Galaxy S25 Edge, aperçu pour la première fois en janvier.

Il s’agit ici du modèle équipé de 256 Go de stockage, qui devrait constituer la version la plus abordable. À titre de comparaison, le test du Samsung Galaxy S25 Ultra précise que les modèles démarrent également à 256 Go de stockage.

D’après cette fuite, le prix du Galaxy S25 Edge en version 256 Go serait fixé à 1 249 €, soit un tarif inférieur au modèle Ultra mais nettement supérieur à celui du Galaxy S25 standard, proposé à 902,05 € avec la même capacité de stockage.

Un tarif cohérent ?

S25 Edge pic.twitter.com/pbMCL68dNsMay 10, 2025

Il n’est pas surprenant que le Galaxy S25 Edge soit commercialisé à un prix premium. Ce modèle haut de gamme bénéficie d’une conception particulièrement fine et aboutie.

Les précédentes fuites estimaient déjà le tarif de ce modèle intermédiaire inférieur à celui du Galaxy S25 Ultra mais supérieur à celui du Galaxy S25 Plus, qui s’affiche à 1 172,05 € en version 256 Go.

Lorsque le smartphone sera officiellement présenté, la gamme Galaxy S25 comptera quatre modèles, permettant à chacun de choisir en fonction de ses besoins et de son budget. Une baisse progressive des prix est également attendue, à l’approche de la sortie du Samsung Galaxy S26.

Toutes les annonces du constructeur seront relayées dès demain, lors de l’événement Samsung programmé le 13 mai à 2h du matin (heure de Paris). La conférence pourra également être suivie en ligne.

Vous aimerez aussi