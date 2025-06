Nous attendons très prochainement les successeurs du Z Flip 6 et du Z Fold 6.

Les coloris des Z Fold 7 et Z Flip 7 ont fuité

La fuite provient directement du site officiel de Samsung

Trois couleurs principales sont attendues pour chaque modèle

De nombreuses fuites concernant les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 ont déjà circulé ces derniers jours – et il semblerait désormais que Samsung y ait contribué, volontairement ou non.

Repéré par Android Authority, le site irlandais de Samsung a brièvement affiché des pages présentant trois couleurs pour le Z Fold 7 et trois pour le Z Flip 7 – avec, pour les deux modèles, une quatrième teinte Vert Menthe réservée exclusivement au site.

Concernant le Samsung Galaxy Z Fold 7, les coloris visibles sont Jet Black, Blue Shadow et Silver Shadow. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 6 était proposé aux États-Unis en Silver Shadow, Rose et Bleu Marine (avec Crafted Black et Blanc en exclusivité sur le site).

La fuite évoque Jet Black, Blue Shadow et Coral Red comme les teintes principales du Samsung Galaxy Z Flip 7. Aux États-Unis, le Galaxy Z Flip 6 est actuellement disponible en Jaune, Menthe, Silver Shadow et Bleu, tandis que les coloris Noir, Pêche et Blanc sont exclusifs au site officiel de Samsung.

Un jeu de nuances

More Galaxy Z Fold7 images have emerged!Via @evleaks pic.twitter.com/NPm0bJE82lJune 25, 2025

Cette nouvelle fuite semble parfaitement cohérente avec les informations précédentes sur les coloris du Samsung Galaxy Z Fold 7 et du Galaxy Z Flip 7. Même si certaines variantes sont attendues selon les régions et le temps, Samsung semble désormais avoir arrêté sa sélection de couleurs.

Il convient de noter que la teinte Coral Red a également été évoquée pour le Galaxy Z Fold 7, ce qui laisse penser qu’elle pourrait être proposée sur les deux modèles pliants – lesquels devraient rapidement intégrer la sélection des meilleurs smartphones pliables du moment.

Les coloris mentionnés dans la fuite correspondent également aux rendus non officiels publiés par @evleaks : ces visuels montrent Jet Black, Blue Shadow et Silver Shadow pour le Galaxy Z Fold 7, et Jet Black, Blue Shadow ainsi que Coral Red pour le Galaxy Z Flip 7.

Une chose est certaine : Samsung a programmé son prochain événement Galaxy Unpacked pour le mercredi 9 juillet. Tout laisse penser que ces deux modèles pliants y seront présentés, aux côtés du Samsung Galaxy Z Flip FE et de la Samsung Galaxy Watch 8.