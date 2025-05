Le Samsung Galaxy S25 : la fonctionnalité la plus cool pourrait recevoir une grosse mise à jour avec One UI 8

Une nouvelle rumeur indique que One UI 8 pourrait ajouter une fonction de narration au résumé d’actualités Now Brief des Samsung Galaxy S25

Provisoirement baptisée Listen Brief, cette fonction appliquerait un système de synthèse vocale au résumé d’actualités et de mises à jour généré par l’IA

À ce jour, One UI 8 n’a pas encore de date de sortie officielle

L’une des fonctionnalités Samsung les plus remarquées cette année reste sans conteste Now Brief, le résumé quotidien piloté par l’IA, intégré au cœur de la plateforme des Galaxy S25.

Comme l’a rapporté SammyGuru, cette option semble pour l’instant réservée à la gamme Galaxy S25. La version étendue de One UI 7 n’a pas apporté la fonctionnalité aux anciens modèles.

Cette exclusivité pourrait s’expliquer par sa dépendance à la puce de sécurité Knox, introduite avec les derniers flagships de Samsung. Si les anciens appareils ne bénéficieront probablement pas de Now Brief, les possesseurs de Galaxy S25 pourraient en revanche voir cet outil évoluer de façon notable avec One UI 8.

Une nouvelle fuite évoque en effet l’arrivée possible d’une option nommée Listen Brief. Son principe serait simple : proposer une version audio de Now Brief. Cette information provient d’une analyse de code non publié par Android Authority.

Now Brief s’avère déjà très pratique en regroupant actualités, prévisions météo et notifications dans un fil facile à consulter.

Listen Brief offrirait une dose supplémentaire de confort, en permettant d’écouter directement les informations personnalisées du jour.

Selon les éléments repérés, il serait possible de choisir entre la synthèse vocale de Samsung ou celle de Google. Il s’agirait ainsi d’une lecture audio du texte existant de Now Brief, et non d’une reformulation par un assistant IA.

La fonction « Now Brief » semble pour l'instant limitée à la série Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Même si la méfiance reste de mise face à l’IA générative et que les fonctions comme la transcription ou le résumé de mails n’ont pas toujours trouvé leur place auprès de tous les utilisateurs, la présentation de Now Brief lors du premier événement Galaxy Unpacked de l’année a su séduire.

Listen Brief pourrait rendre le service encore plus accessible à divers profils : en priorité aux personnes malvoyantes ou éprouvant des difficultés de lecture.

Cette fonction serait aussi utile aux navetteurs, aux parents débordés le matin ou à celles et ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Un ajout pertinent qui viendrait enrichir un concept déjà très apprécié.

Même si la sortie de One UI 8 semble encore lointaine, l’espoir reste de voir la prochaine mise à jour majeure déployée plus rapidement que le lancement hésitant de One UI 7. Les utilisateurs peuvent d’ores et déjà partager en commentaires s’ils envisagent d’utiliser Listen Brief.

