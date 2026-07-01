Ces coques du “Galaxy New Fold” semblent crédibles, mais les fans n’y croient pas vraiment

Des images de coques pour le smartphone pliable plus large, encore au stade de rumeur, ont fuité

Elles ressemblent à des accessoires officiels, mais désignent l’appareil comme le « Galaxy New Fold »

Des doutes émergent chez les fans quant à leur authenticité

L’une des grandes questions autour du pliable plus large évoqué chez Samsung concerne son nom final.

Les premières fuites parlaient du Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, puis des informations plus récentes ont évoqué un lancement sous le nom de Samsung Galaxy Z Fold 8, avec le successeur direct du Samsung Galaxy Z Fold 7 qui serait finalement baptisé Galaxy Z Fold 8 Ultra. Une autre possibilité apparaît désormais.

Des images partagées sur X par Mohammed Khatri et @thinborne montrent des emballages de coques qui semblent officielles. Le téléphone y est nommé « Samsung Galaxy New Fold ».

Ce nom suscite toutefois des doutes. Si les photos semblent authentiques, il est très probable que les produits présentés soient des copies fabriquées en Chine.

Galaxy Z Fold8 (Wide) Kindsuit Case 🔥The box mentions "Galaxy New Fold"‼️Could Samsung be planning a name change? 📱Found this on retail listings. It looks genuine, but can't confirm its authenticity ✅️ pic.twitter.com/Cze4QxkxBpJune 27, 2026

Comme l’a avancé un utilisateur sur Reddit : « Ce sont de fausses coques fabriquées par des entreprises chinoises, vendues sur eBay, Temu, Shein, AliExpress, etc. Elles imitent bien les boîtes Samsung, mais ne connaissent pas le nouveau nom du Fold plus large. C’est pour cela qu’il est simplement appelé New Fold. Samsung ne ferait jamais cela. »

Un autre internaute abonde dans le même sens : « Des coques comme celles-ci apparaissent partout sur AliExpress, et la plupart sont des copies avec le logo Samsung. »

À cela s’ajoute un autre point. Il s’agirait ici de coques « Kindsuit », un type d’accessoire proposé pour les modèles haut de gamme de l’an dernier, mais absent de la gamme Samsung Galaxy S26. Un doute persiste donc sur le fait que les futurs pliables bénéficient de ce type de coque.

Une réponse imminente

Malgré tout, au-delà du nom discutable, ces coques ressemblent à des produits officiels Samsung. Il reste donc possible que « Galaxy New Fold » soit bien le nom retenu.

Ce choix paraîtrait néanmoins étrange. Les modèles suivants ne seraient plus « nouveaux » au même sens, ce qui rendrait rapidement cette nomenclature peu cohérente.

La réponse ne devrait plus tarder. Selon les rumeurs, Samsung préparerait le lancement de sa prochaine génération de pliables pour le 22 juillet.