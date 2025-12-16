Moins de mémoire dans les smartphones de 2026 ? Voici pourquoi ça risque d’arriver

La RAM étant de plus en plus sollicitée par les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, ses prix sont en forte hausse

En conséquence, les fabricants de smartphones pourraient décider d’équiper leurs prochains modèles avec moins de RAM que prévu initialement

Dans certains cas, cela pourrait même signifier que ces appareils embarqueraient moins de RAM que ce à quoi les utilisateurs sont habitués

On entend beaucoup parler des hausses de prix de la RAM et de leur impact sur le coût des futurs smartphones. Mais cette augmentation pourrait aussi – ou même à la place – se traduire par des fiches techniques moins ambitieuses.

D’après un rapport de TrendForce, les smartphones haut de gamme pourraient ralentir leur transition vers les 16 Go de RAM. Autrement dit, pour des modèles qui disposent actuellement de 12 Go – comme l’iPhone 17 Pro Max ou le Samsung Galaxy S25 – il est probable que leurs successeurs conservent cette même quantité de mémoire.

Du côté des modèles milieu de gamme, les spécifications pourraient même reculer, avec une disparition progressive des configurations à 12 Go au profit d’un maximum de 8 Go. Quant aux modèles d’entrée de gamme, ils pourraient être limités à 4 Go de RAM, alors que certains actuels en proposent encore 6 ou 8.

(Image credit: TrendForce)

Une baisse de RAM aussi pour les modèles premium

Mais selon le leaker Lanzuk, la situation pourrait s’aggraver. D’après lui, en plus des ajustements évoqués pour les gammes inférieures, certains modèles haut de gamme qui embarquent actuellement 16 Go de RAM pourraient redescendre à 12 Go sur leur prochaine version.

Cela concernerait notamment des appareils comme le OnePlus 16 ou le Google Pixel 11 Pro, dont les modèles actuels les plus performants disposent bien de 16 Go de RAM.

Cette tendance serait liée à la forte demande actuelle en RAM dans les centres de données spécialisés en IA, ce qui tire les prix vers le haut. Ironiquement, cela pourrait finir par freiner les performances et le développement de l’intelligence artificielle sur mobile, alors même que ces fonctionnalités nécessitent elles aussi une grande quantité de mémoire vive.

Cela dit, même si ces informations paraissent crédibles, elles ne restent pour l’instant que des prévisions. Il reste donc à voir si elles se confirmeront. Mais il serait étonnant que les prix n’augmentent pas, ou que la RAM ne soit pas réduite. À ce stade, il ne reste plus qu’à espérer que l’un des deux phénomènes suffise, plutôt que de devoir payer plus cher pour un matériel moins performant.