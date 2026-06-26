La Maison-Blanche impose une appli à ses agents, et les critiques pleuvent déjà

L’administration Trump dispose d’une application officielle de la Maison-Blanche

Son installation est obligatoire sur la plupart des téléphones professionnels

Des agents fédéraux constatent qu’il est impossible de la supprimer

Du côté de la Maison-Blanche, de nombreux agents publics voient d’un très mauvais œil l’imposition de l’application officielle de l’administration actuelle sur leurs téléphones. Le contenu y est largement pro-Trump, et aucun moyen de s’en débarrasser ne semble exister.

Comme le rapporte Wired, plusieurs fonctionnaires fédéraux se disent mécontents de cette installation forcée. L’un évoque une « propagande pure et sans filtre » de l’administration Trump, tandis qu’un autre affirme avoir « supprimé l’application pour tester, et elle est revenue immédiatement ».

L’application, désormais apparemment obligatoire sur les appareils fournis par l’État, serait la même que celle que tout un chacun peut télécharger sur Android ou iOS. Elle propose des actualités de dernière minute, des flux issus des réseaux sociaux, des galeries photo ainsi que différents flux de discours présidentiels et de conférences de presse.

Un bouton permettrait aussi d’« envoyer un message au président Trump », avec un message prérempli indiquant « Greatest President Ever ». Ce type de fonctionnalité fait partie des éléments qui suscitent l’opposition de fonctionnaires tenus à la neutralité politique.

Inquiétudes en matière de sécurité et de vie privée

L’ensemble des contenus de l’application adopterait une ligne pro-républicaine et anti-démocrate. Un positionnement courant en campagne politique, mais moins adapté pour des agents fédéraux qui restent en poste malgré les alternances.

Selon Wired, certains responsables refusent tout simplement d’utiliser l’application, voire limitent fortement l’usage de leur téléphone professionnel. Certaines agences semblent toutefois avoir échappé à cette installation obligatoire. L’Administration des services généraux figure parmi les exemples cités.

Les politiques de confidentialité de l’application seraient également peu détaillées. En mai, un chercheur en cybersécurité a relevé plusieurs failles liées à la protection des données et à la vie privée. Un constat problématique pour des appareils destinés à des agents publics. L’application suivrait la localisation des utilisateurs toutes les 4,5 minutes et interagirait avec des infrastructures extérieures au gouvernement.

Les réactions sur les réseaux sociaux sont partagées. Certains utilisateurs de Reddit estiment que la Maison-Blanche est en droit d’imposer ce qu’elle souhaite sur les téléphones professionnels. D’autres dénoncent une « surveillance constante » et qualifient ces installations obligatoires de « pathétiques ».