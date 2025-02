Que signifie le "e" dans iPhone 16e ? Les théories les plus surprenantes

À l’époque où l’iPhone SE existait encore, il était bien admis que "SE" signifiait "Special Edition". Mais appliquer cette logique à l’iPhone 16e, annoncé par Apple le 19 février, n’a aucun sens. Cela reviendrait à l’appeler "iPhone 16 Edition".

Pourtant, ce "e" doit bien vouloir dire quelque chose.

Apple ne communique pas à ce sujet. Impossible d’obtenir une réponse, même en posant la question. Toutefois, quelques recherches montrent qu’Apple a déjà utilisé la lettre "e" à quelques reprises. En 2002, il y avait l’eMac, où le "e" signifiait "éducation". Ce choix de nom rendait l’intention du produit limpide : Apple voulait séduire les écoles avec cet ordinateur bon marché, au design compact et coloré. Le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous.Vingt ans plus tôt, Apple avait lancé l’Apple IIe, où le "e" de ce PC de deuxième génération, plutôt populaire, signifiait "Enhanced" (amélioré).

Difficile de trouver d’autres exemples où Apple a accolé un "e" à un produit. Pourtant, l’iPhone 16e n’est ni un smartphone destiné à l’éducation ni un modèle particulièrement « amélioré ».

D’autres hypothèses semblent plus plausibles avec un peu de recul. Mais avant d’y venir, il faut d’abord se demander pourquoi ce nouveau smartphone 5G, doté de 128 Go de stockage et d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, ne s’appelle pas simplement l’iPhone SE 4.

Que signifie le "e" pour vous ?

Avec toutes ses améliorations, notamment un capteur photo arrière plus performant (48 MP fusion), la puce A18 compatible avec Apple Intelligence, Face ID, la recharge sans fil et le bouton Action, ce modèle n’a rien à voir avec la gamme SE. Il se rapproche bien plus des autres iPhone 16. Certes, l’encoche à la place de l’île dynamique peut sembler anachronique, mais à part ce détail, l’iPhone 16e s’intègre parfaitement dans la nouvelle famille.

Cependant, certaines absences, comme l’encoche classique au lieu de l’île dynamique, l’absence de MagSafe et de Camera Control, lui confèrent aussi une identité propre.

Ces différences sont-elles si fondamentales pour l’expérience iPhone 16 ? Camera Control est-il indispensable ? En y réfléchissant, ce modèle vendu 719 euros a de quoi séduire : il reste plus abordable tout en offrant une expérience iPhone 16 "essentielle".

L’idée est là. Il y a fort à parier qu’Apple joue avec cette ambiguïté et laisse chacun donner sa propre signification au "e" de l’iPhone 16e. Un brin d’énigme qui ne manque pas d’intérêt.

Reste que l’entreprise a peut-être manqué une occasion. Ce modèle est le premier et le seul de la gamme iPhone 16 à intégrer le nouveau modem cellulaire C1. L’arrivée de cette nouvelle puce Apple Silicon est un événement important, qui aurait pu justifier un nom plus distinctif, comme "iPhone 16s". Pourquoi Apple ne l’a-t-il pas appelé ainsi ? Mystère.

Ce n’est peut-être pas la réponse espérée, mais c’est sans doute la seule disponible. Il faudra faire avec.

