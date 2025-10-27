L’iPhone 18 Pro promet un bond spatial grâce à Starlink

L’iPhone 18 Pro pourrait bénéficier d’une mise à niveau satellite 5G

Un partenariat avec Starlink pourrait se profiler à l’horizon

Apple envisagerait d’échelonner les lancements futurs d’iPhone

Si les rumeurs s’avèrent exactes, Apple pourrait bien bouleverser sa gamme d’iPhone dans les prochaines années, et la dernière fuite en date évoque une amélioration notable de la connectivité sur l’iPhone 18 Pro.

L’iPhone 17 Pro vient tout juste d’être dévoilé le mois dernier, mais The Information (relayé par 9to5Google) partage déjà quelques détails supposés sur son successeur : en particulier, la prise en charge de la 5G par satellite pourrait arriver dès l’année prochaine.

Les prochains iPhone, en commençant visiblement par l’iPhone 18 Pro, seraient compatibles avec « les réseaux 5G non ancrés à la surface de la Terre, incluant les satellites », selon les sources de The Information.

Depuis l’iPhone 14 lancé en 2022, les téléphones Apple peuvent déjà transmettre une quantité limitée d’informations d’urgence via des réseaux satellites. Avec une prise en charge complète de la 5G, toutes les fonctionnalités classiques du téléphone et des applications deviendraient également accessibles.

Cap sur Starlink

Starlink fournit déjà l'internet par satellite aux particuliers et aux entreprises. (Image credit: Starlink)

Un détail supplémentaire intriguant ressort du rapport de The Information : SpaceX intégrerait actuellement le même spectre radio que celui utilisé par Globalstar dans les nouvelles générations de satellites Starlink.

Globalstar est l’opérateur satellite qui fournit à Apple la connectivité d’urgence pour ses iPhone (et pour la nouvelle Apple Watch Ultra 3). Ce rapprochement technique laisse entendre qu’un partenariat entre Apple et Starlink pourrait ne plus être très loin.

Il est encore trop tôt pour en connaître les contours, et rien n’indique encore comment cela pourrait se concrétiser. Apple avait évoqué l’idée de rendre cette connectivité satellite payante à terme – une mesure qui n’a toutefois pas encore été mise en place. L’arrivée de la 5G par satellite pourrait bien changer la donne.

Même si les rumeurs spécifiques à la gamme iPhone 18 restent encore peu nombreuses, plusieurs signaux suggèrent qu’Apple pourrait commencer à échelonner les lancements au fil de l’année, à partir de 2026.

Cela pourrait signifier un lancement de l’iPhone 18 de base au printemps 2026, suivi des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max en septembre 2026 comme à l’accoutumée – même si, à ce stade, cela reste largement hypothétique.