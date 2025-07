L’iPhone 17 Air serait apparemment épais de seulement 5,5 mm

Il serait donc encore plus fin que le Samsung Galaxy S25 Edge

Cependant, tout porte à croire qu’il ne disposerait que d’un seul appareil photo à l’arrière

L’iPhone 17 Air est un modèle encore non officiel, qui, quels que soient ses autres atouts ou défauts, sera jugé en grande partie sur sa finesse. Cette caractéristique semble être son principal argument de vente. Et de ce point de vue, il pourrait bien remplir ses promesses.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube, FrontPageTech (via NotebookCheck) affirme que l’iPhone 17 Air afficherait une épaisseur de seulement 5,5 mm, soit moins que les 5,8 mm du Samsung Galaxy S25 Edge. L’écart n’est que de 0,3 mm, mais cela pourrait tout de même représenter un avantage stratégique pour Apple, puisque le S25 Edge serait son principal concurrent et mise lui aussi sur la finesse.

Il convient bien sûr de prendre cette information avec précaution, d’autant que les précédentes fuites de FrontPageTech n’ont pas toujours été fiables. Toutefois, leurs récentes prédictions se sont révélées exactes plus souvent qu’à l’accoutumée. Cette information rejoint d’ailleurs plusieurs autres rumeurs concernant l’iPhone 17 Air : l’une évoque une épaisseur de 5,44 mm, une autre de 5,65 mm. Dans tous les cas, les fuites s’accordent à dire qu’il serait plus fin que le modèle concurrent signé Samsung.

iPhone Air - YouTube Watch On

Des compromis sur la photo pour un prix de gamme Plus

En revanche, il semble peu probable que l’iPhone 17 Air surpasse le Galaxy S25 Edge dans tous les domaines. D’après cette fuite – parmi de nombreuses autres –, l’iPhone 17 Air n’embarquerait qu’un seul capteur photo de 48 MP. À titre de comparaison, le S25 Edge proposerait un double module avec un capteur principal de 200 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Apple semblerait ainsi privilégier la finesse au détriment de la photographie.

D’autres spécifications ont également été révélées, et confirment globalement ce qui avait déjà été entendu. Il serait équipé d’une puce A19 – mais pas A19 Pro –, de 12 Go de RAM et d’un écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La vidéo met également en lumière la batterie. Apple utiliserait une batterie à anode en silicium, afin d’obtenir une densité énergétique plus élevée que la normale. Associée à un modem et une puce efficaces, cette technologie pourrait permettre à l’iPhone 17 Air d’offrir une autonomie proche de celle de l’iPhone 17 standard, malgré un espace réduit pour la batterie.

Enfin, la question du prix est également abordée. L’iPhone 17 Air serait commercialisé à un tarif similaire à celui de l’iPhone 16 Plus, qui démarre à 1 119 €. Ce point aussi semble cohérent avec les nombreuses rumeurs précédentes.

Toutes ces informations devraient être confirmées – ou démenties – en septembre, date à laquelle la présentation de l’iPhone 17 Air est attendue, aux côtés des autres modèles de la gamme iPhone 17.