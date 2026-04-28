Couleurs, Face ID, photo… les 5 rumeurs les plus solides sur l’iPhone 18 Pro

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient figurer parmi les smartphones les plus enthousiasmants de l’année — ou au contraire se révéler particulièrement fades. Tout dépendra des rumeurs qui se confirmeront.

Dans cette optique, les principales rumeurs concernant l’iPhone 18 Pro ont été rassemblées et évaluées, avec le détail de ce qui a été avancé et une estimation de la probabilité que ces évolutions voient réellement le jour.

Les rumeurs couvrent tous les aspects, des coloris aux tarifs, en passant par les améliorations photo, les changements de design et bien plus encore.

1. Une superbe nouvelle teinte Dark Cherry

Rendus non officiels des couleurs supposées de l'iPhone 18 Pro (Image credit: Macworld)

L’un des changements potentiels les plus excitants de l’iPhone 18 Pro ne concernerait ni une nouvelle fonctionnalité ni une amélioration matérielle, mais sa couleur. Selon les rumeurs, aux côtés de deux autres nouvelles teintes, le téléphone pourrait être proposé en « Dark Cherry », une couleur qui suscite déjà un vif engouement en ligne.

Même s’il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur, cette hypothèse paraît crédible, plusieurs sources ayant évoqué des teintes similaires. Un leaker sur Weibo a notamment mentionné une couleur mêlant bordeaux, café et violet profond. Mark Gurman — réputé pour la fiabilité de ses informations — a également évoqué une teinte « rouge profond » pour l’iPhone 18 Pro. Le degré de confiance quant à l’arrivée de cette couleur reste donc élevé.

Probabilité : 9/10

2. Une ouverture variable

L'iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Plusieurs sources ont également indiqué que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max pourraient être équipés d’un appareil photo à ouverture variable.

Cela permettrait d’ajuster l’ouverture sur l’un des objectifs, et donc de moduler la profondeur de champ afin de contrôler la zone de netteté. Selon les situations, il peut être souhaitable que l’ensemble de la scène soit net, ou au contraire que l’arrière-plan soit flouté.

Une telle évolution pourrait aussi améliorer les prises de vue en basse lumière, puisqu’une ouverture plus large laisserait entrer davantage de lumière vers le capteur.

Plusieurs sources crédibles, dont l’analyste Ming-Chi Kuo, ont évoqué cette possibilité. La probabilité de voir cette fonctionnalité apparaître semble donc assez élevée. Une réserve subsiste toutefois : il s’agit d’une option relativement technique pour Apple, alors que la majorité des utilisateurs se contente de photographier sans réglages avancés.

Probabilité : 8/10

3. Face ID sous l’écran

L'iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Un changement important pourrait concerner le design des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, avec la possibilité que les composants de Face ID soient dissimulés sous l’écran.

Les capteurs photo ne le seraient probablement pas, ce qui impliquerait la présence d’une petite découpe, possiblement sous la forme d’un simple poinçon, comme sur la plupart des smartphones Android.

Une source affirme également que la Dynamic Island pourrait être déplacée vers le coin gauche de l’écran, laissant le centre supérieur totalement dégagé. Cette évolution paraît moins certaine, mais le nombre de sources mentionnant un Face ID sous l’écran rend cette modification relativement plausible.

Cela étant dit, intégrer Face ID sous l’écran représenterait un changement significatif pour Apple et nécessiterait sans doute un travail conséquent. Le niveau de certitude reste donc légèrement inférieur à celui d’autres rumeurs.

Probabilité : 7/10

4. Une amélioration de la 5G par satellite

L'iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Une autre évolution évoquée à plusieurs reprises concerne la prise en charge de la 5G via satellite sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cela permettrait théoriquement d’utiliser pleinement le smartphone avec des données haut débit, même en l’absence de réseau mobile ou de Wi-Fi.

Les iPhone permettent déjà de contacter les services d’urgence par satellite, mais cette fonctionnalité demeure limitée et relativement lente. Une prise en charge élargie constituerait donc une amélioration majeure, en particulier si elle ne se limitait pas aux situations d’urgence.

Cette évolution reposerait sur le modem C2 d’Apple. Toutefois, cette information n’ayant pas été largement reprise, le degré de certitude reste modéré.

Probabilité : 5/10

5. Des prix qui pourraient rester stables

L'iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’un des grands sujets technologiques de l’année écoulée concerne la hausse des prix, alimentée par différents facteurs, notamment la demande croissante liée à l’intelligence artificielle, qui entraîne une augmentation des coûts de la mémoire.

Il serait donc logique de s’attendre à une hausse des tarifs pour les iPhone 18 Pro et Pro Max. Pourtant, cela pourrait ne pas être le cas. L’analyste Jeff Pu de GF Securities affirme — via Apple Insider — qu’Apple chercherait à maintenir les prix au niveau de l’année précédente, en négociant des accords favorables et en réduisant les coûts sur d’autres composants que la mémoire.

Des informations similaires ont circulé précédemment, bien que certaines suggèrent qu’Apple ne pourrait contenir les prix que temporairement. Il n’est donc pas exclu que la gamme iPhone 19 soit plus chère, ou même que des hausses interviennent ultérieurement sur la série iPhone 18. Une certaine prudence reste de mise, même si un maintien des prix au lancement paraît envisageable.