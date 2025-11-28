Apple détrône enfin Samsung après 14 ans : l’iPhone 17 change la donne

Apple devrait capter 19,4% des ventes de smartphones en 2025

Cela placerait Apple juste devant Samsung

Samsung domine ce classement depuis 14 ans

Un changement de leader mondial dans les ventes de smartphones se profile pour 2025 : Apple pourrait prendre la première place en nombre d’unités expédiées à l’échelle mondiale, mettant fin à quatorze années de domination de Samsung.

L’information provient des analystes de Counterpoint, relayés par The Verge. Il s’agit encore d’une prévision, mais Apple serait en passe d’écouler 243 millions de téléphones cette année, soit une part de marché globale de 19,4 %.

Cela placerait la marque à la pomme un point au-dessus de Samsung, dont les ventes seraient estimées à 235 millions d’unités en 2025. Cette dynamique positive d’Apple devrait contribuer à une hausse globale de 3,3% des ventes de smartphones d’une année sur l’autre, selon le rapport.

Une demande plus forte que prévu pour la gamme iPhone 17 expliquerait en partie ces bons résultats. Counterpoint indique qu’Apple a vendu 12 % d’iPhone 17 et d’iPhone Air en plus que les quatre modèles d’iPhone 16 sur une période équivalente – en dépit des ventes jugées faibles de l’iPhone Air selon certaines rumeurs.

La demande pour les iPhone devrait rester élevée

Le Galaxy S25 Ultra est l'un des modèles phares de Samsung pour 2025. (Image credit: Future)

« Les consommateurs qui ont acheté un smartphone lors du boom du COVID-19 arrivent désormais dans leur phase de renouvellement », explique Yang Wang, analyste chez Counterpoint. « Par ailleurs, 358 millions d’iPhone d’occasion ont été vendus entre 2023 et le deuxième trimestre 2025. Ces utilisateurs sont également susceptibles de passer à un iPhone neuf dans les années à venir. »

La combinaison de ces éléments – auxquels s’ajoutent notamment des droits de douane plus bas que prévu – devrait continuer à alimenter une forte demande pour les iPhone dans les mois à venir. Counterpoint estime même qu’Apple pourrait conserver sa première place jusqu’en 2029. La balle est désormais dans le camp de Samsung.

Les ventes de Samsung seraient elles aussi en progression cette année, en particulier sur les marchés émergents et en développement, mais pas suffisamment pour reprendre la tête du classement – du moins selon les données de Counterpoint, qui s’appuient sur des informations issues de la chaîne d’approvisionnement et des distributeurs.

Le rapport confirme également certaines rumeurs : un iPhone 17e ainsi qu’un iPhone pliable seraient prévus pour 2026. Il est aussi question d’un changement de calendrier pour les lancements d’iPhone dès l’an prochain, avec uniquement les modèles Pro de l’iPhone 18 attendus en septembre.