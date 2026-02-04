Mise à jour surprise : Apple donne une leçon à Android avec l’iPhone 5S

Apple a déployé une nouvelle mise à jour pour l’iPhone 5S et l’iPhone 6

Baptisée iOS 12.5.8, cette version permet de prolonger la compatibilité des applications essentielles

Dans le cas de l’iPhone 5S, il s’agit d’une mise à jour pour un téléphone sorti il y a plus de 12 ans

Apple a toujours su assurer un bon suivi logiciel pour ses téléphones. Ces dernières années, de nombreuses marques Android ont également progressé sur ce point. Pourtant, la dernière mise à jour logicielle publiée par Apple pourrait surprendre, même les utilisateurs les plus familiers de la marque.

Il ne s’agit ni d’iOS 26.2.1, ni de la version bêta d’iOS 26.3, toutes deux récentes. Cette fois, c’est iOS 12.5.8 qui fait parler d’elle.

Cette nouvelle itération d’une version ancienne d’iOS est désormais disponible pour l’iPhone 5S et l’iPhone 6, sortis respectivement en septembre 2013 et septembre 2014. L’iPhone 5S dépasse donc les 12 ans d’ancienneté. Ce déploiement constitue un record, bien au-delà des 6 années de support habituelles chez Apple, et des 4 à 7 ans généralement proposés par les constructeurs Android récents.

Il n'y a probablement plus beaucoup de gens qui utilisent encore un iPhone 6. (Image credit: Future)

Aucune nouvelle fonctionnalité

Aucune fonction d’Apple Intelligence n’est à attendre ici, ni aucune nouveauté propre aux dernières versions d’iOS – il s’agit toujours d’une mise à jour d’iOS 12. En revanche, cette mise à jour record prolonge les certificats nécessaires au bon fonctionnement de FaceTime, iMessage et de l’activation des appareils au-delà de janvier 2027.

Il sera donc encore possible d’utiliser ces fonctionnalités logicielles essentielles sur iPhone 5S et iPhone 6, y compris à la même période l’an prochain.

Il ne s’agit pas d’encourager l’usage de ces modèles s’il existe une alternative plus récente – la plupart des applications tierces ne sont probablement plus compatibles, et malgré cette mise à jour surprise, le niveau de sécurité reste inférieur à celui des appareils régulièrement mis à jour. Toutefois, cette initiative reste utile pour ceux qui ne peuvent pas changer de téléphone, qui souhaitent conserver un ancien modèle en téléphone de secours, ou simplement pour réduire les déchets électroniques.