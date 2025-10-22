iOS 26.1 exauce enfin le vœu des utilisateurs d’iPhone

La quatrième bêta d’iOS 26.1 est désormais disponible

Elle intègre un nouveau réglage permettant de réduire la transparence de l’interface Liquid Glass

Il est également possible de désactiver l’ouverture de l’appareil photo par un simple balayage depuis l’écran verrouillé

La quatrième bêta d’iOS 26.1 vient d’arriver, avec à la clé quelques ajustements, notamment la possibilité de modifier la transparence de Liquid Glass.

Cette nouvelle mise à jour introduit un commutateur entre deux options : « Clair », correspondant à la version originale lancée avec iOS 26, et « Teinté », qui rend l’interface un peu moins transparente. Une image comparative partagée par 9to5Mac illustre cette différence.

Ce réglage se trouve dans Réglages > Luminosité et affichage > Liquid Glass. Il semble déjà recueillir des avis positifs. Un fil de discussion sur Reddit montre des réactions comme « c’est bien » ou encore « enfin une victoire pour ceux qui ont une mauvaise vue ».

(Image credit: Apple / 9to5Mac)

Ce dernier commentaire fait référence à la faible lisibilité reprochée à Liquid Glass lors de son lancement. Certaines personnes se sont également plaintes de fatigue visuelle et même de vertiges, que cette nouvelle option « Teinté » pourrait contribuer à atténuer.

D’autres utilisateurs – y compris des rédacteurs spécialisés – n’apprécient tout simplement pas l’aspect visuel de Liquid Glass. Pouvoir l’adoucir est donc une bonne nouvelle. Ceux qui, en revanche, aiment l’effet original pourront conserver l’apparence actuelle. De quoi satisfaire les deux préférences.

Les options « Clair » et « Teinté » viennent s’ajouter aux réglages d’accessibilité existants comme « Augmenter le contraste » ou « Réduire la transparence », qui permettaient déjà d’atténuer l’effet visuel depuis la sortie d’iOS 26.

Fini les ouvertures accidentelles de l’appareil photo

iOS 26.1 beta 4 FINALLY adds a setting to disable “swipe to open camera” on the lock screen! pic.twitter.com/kgLHMSClorOctober 20, 2025

En plus de cette nouveauté, la dernière bêta d’iOS 26.1 propose un autre interrupteur : celui permettant de désactiver la fonction « Balayer pour ouvrir l’appareil photo » depuis l’écran verrouillé, repéré par @aaronp613.

Cela reste un cas d’usage assez spécifique, mais pour celles et ceux qui déclenchent souvent par erreur l’appareil photo, ce réglage pourrait s’avérer utile. Il est accessible dans Réglages > Appareil photo > Balayage écran verrouillé pour ouvrir l’appareil photo.

Cette bêta semble donc marquée par l’ajout de plusieurs commutateurs. À noter que les précédentes versions de test d’iOS 26.1 ont apporté d’autres modifications : changement du logo Apple TV, ajustements du réveil pour éviter de le manquer, et de nouveaux gestes pour Apple Music.

Il est possible de tester toutes ces nouveautés dès maintenant en installant la dernière bêta d’iOS 26.1. Cela dit, la version finale ne devrait plus tarder, et elle offrira une expérience plus stable.